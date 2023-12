Fonte: IPA Cole Tucker e Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens ha deciso di postare la prima foto insieme a Cole Tucker come coppia sposata. I due, che sono stati molto riservati su tutto ciò che riguardava il loro matrimonio, hanno approfittato delle vacanze invernali per sfoggiare i loro sorrisi migliori in un post Instagram dell’attrice, regalando ai fan la loro prima cartolina natalizia come neo famiglia.

Vanessa Hudgens, la foto di Natale col marito Cole Tucker

Vanessa Hudgens e Cole Tucker tornano sui social più felici e innamorati che mai, questa volta come sposi. I due, poche settimane dopo il loro matrimonio, hanno deciso di postare una loro personalissima Christmas card per augurare un buon Natale a tutti gli amanti della loro coppia.

“Buon Natale da noi sposini ossessionati dal golf a voi e ai vostri🎄” recita la caption della foto che l’ex attrice di High School Musical e il giocatore di baseball hanno scattato per i propri fan. Un Natale, il loro, ben diverso da quello che siamo abituati a immaginare: sole, vestiti estivi, palme, mare e un verdeggiante campo da golf sembrano essere gli ingredienti perfetti per il primo Natale di Vanessa come neo sposa.

Vanessa Hudgens e Cole Tucker: il matrimonio in segreto

Un Natale davvero magico, del tutto nuovo per Vanessa e Cole, che hanno festeggiato per la prima volta da coppia sposata. I due si erano conosciuti nel 2020 durante una sessione di meditazione online e pare sia stata proprio Vanessa a fare la prima mossa. Poi, dopo tre anni d’amore, ecco arrivare la proposta di matrimonio e l’addio al nubilato insieme alle amiche di sempre: un weekend tutto al femminile tra colori autunnali, vino e una serata a tema Halloween, la festa che Vanessa ama di più.

Una felicità, quella per l’imminente coronamento del loro sogno d’amore, condivisa con i propri fan sui social fin dal primo momento, facendo pensare che Vanessa avrebbe continuato a raccontare le dinamiche del matrimonio anche durante i momenti più caldi dell’evento. L’attrice ha invece deciso di ribaltare tutte le aspettative: nonostante avesse raccontato in un’intervista quanto fosse stressante e difficile organizzare un matrimonio, l’ex Gabriella Montez ha spiazzato i fan tenendo preparativi e cerimonia segretissimi.

Nessun dettaglio, nessuna foto della location e perfino nessuna data. I fan della coppia, inizialmente, si sono dovuti accontentare dei piccoli dettagli raccontati da riviste e insider a matrimonio già avvenuto: Vanessa e Cole hanno optato per una cerimonia davvero intima, sulla spiaggia di Tulum, in Messico, lontano da occhi indiscreti, ma che ha regalato loro tanta felicità e divertimento. Solo qualche giorno dopo l’evento, finalmente, Vogue e l’attrice hanno reso pubbliche alcune foto del suo giorno più bello.

Vestiti bianchi per gli sposi, toni pastello rosa cipria per le damigelle, e una location da favola. Parlando del posto, infatti, Vanessa ha raccontato: “Sapevo che era il nostro posto. Mi sono sentita come trasportata in una specie di utopia, diversa da qualsiasi altra cosa in cui fossi mai stata prima. Era stravagante e magico e mi sono innamorata.” Ora che il giorno più atteso è passato, Cole e Vanessa sono pronti per la loro nuova vita insieme: i loro visi nella foto di Natale sembrano darne la conferma.