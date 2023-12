Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Sapevamo che sarebbe successo, ma nessuno si immaginava così presto: Vanessa Hudgens si è sposata col fidanzato Cole Tucker. L’attrice beniamina dei Millennials ha detto sì durante una cerimonia blindatissima, coronando finalmente il suo sogno d’amore lontano da occhi indiscreti.

Vanessa Hudgens si è sposata in segreto

Ne aveva parlato a lungo Vanessa Hudgens: tra foto di anelli, interviste e qualche scatto con le amiche in festa, da mesi la notizia era nell’aria. Nessuno, però, avrebbe mai pensato che l’attrice avrebbe deciso di sposarsi in super segreto, senza pubblicare nemmeno un piccolo assaggio di quell’evento che a tutti gli effetti ha cambiato la sua vita. Secondo People, la Gabriella Montez di High School Musical ha infatti organizzato una cerimonia su una spiaggia di Tulum, in Messico, con parenti e amici più stretti. Un matrimonio intimo con cui è finalmente diventata moglie di Cole Tucker, giocatore di baseball con cui è stata fidanzata ufficialmente per dieci mesi.

La coppia non ha postato nessuna foto ufficiale dell’evento: i fan della coppia si sono dovuti accontentare di qualche scatto rubato della festa, in cui Vanessa ha accolto gli invitati con un abito bianco perfetto per la spiaggia e un costume intero abbinato.

La storia d’amore tra Vanessa Hudgens e Cole Tucker

Un lieto fine che, seppur tenuto segretissimo, non è un fulmine a ciel sereno per gli amanti della coppia. Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono conosciuti nel 2020 grazie a un gruppo di meditazione su Zoom. Un incontro fortunato per la Hudgens, che dopo la fine dell’amore durato quasi 10 anni con l’attore Austin Butler, sognava di trovare una persona che condividesse i suoi stessi ideali. “Non sono schizzinosa, davvero. So quello che voglio e penso che se qualcuno entra in gioco e può darmi tutte quelle cose, allora fantastico. Non importa se è sotto gli occhi del pubblico o no. Semmai preferisco che non lo sia, ma vedremo.”

Pare che sia stata proprio la Hudgens a fare il primo passo con Tucker: “Se voglio qualcosa o qualcuno, lo inseguo. Sono semplicemente entrata nei suoi messaggi diretti e gli ho detto: ‘Ehi, è stato un piacere conoscerti.’ Quindi penso che non ci sia vergogna nel fare la prima mossa.” Aveva raccontato l’attrice in un’intervista. Da quel momento tra i due è nata subito un’intesa dolcissima culminata, a febbraio, da una bellissima proposta di matrimonio con tanto di anello da far girare la testa e un addio al nubilato che Vanessa ha voluto festeggiare con le amiche più care in un weekend ad Aspen a tema Halloween, festa molto sentita dall’attrice.

Parlando della vita dopo la proposta, l’attrice aveva raccontato: “Essere fidanzati è fantastico. È così divertente, ne stavo parlando con Cole. Le chiedono sempre: ‘Sembra diverso?’ Questa è sempre stata una mia domanda, ma ora mi viene posta. E sai cosa? in realtà lo è. C’è un senso di sicurezza. Ti senti così sicuro. È la cosa migliore in assoluto. Adoro essere una fidanzata.” Ora, Vanessa potrà scoprire com’è la vita come moglie e noi non vediamo l’ora di vedere se i due decideranno di condividere qualche foto dell’evento che li ha uniti.