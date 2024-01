Bridal shower: cos’è e come si differenzia dall’addio al nubilato

Il bridal shower è un evento per celebrare la futura vita matrimoniale di una sposa: scoprite come allestirne uno all'ultimo grido

Fonte: iStock Bridal shower

Il matrimonio è un momento molto importante nella vita di una donna, ma con l’avvicinarsi del gran giorno l’ansia e lo stress potrebbero raggiungere livelli decisamente alti. Per questo motivo, molte spose decidono di organizzare un bridal shower , così da ritagliarsi qualche momento di relax in compagnia delle amiche di sempre.

Decisamente popolare Oltreoceano, questa usanza sta lentamente prendendo piede anche nel nostro Paese, conquistando un numero sempre maggiore di bride to be. Ma cos’è esattamente un bridal shower? E come si differenzia dall’addio al nubilato? Scopritelo nella nostra guida.

Che cos’è il bridal shower

Bridal shower vuol dire letteralmente ‘festa della sposa’. Come suggerisce il nome, è quindi un party organizzato a pochi giorni dal matrimonio per rilassarsi e provare ad allegerire la tensione crescente. Il bridal shower si può declinare in modi diversi, assumendo le sembianze di un brunch, di una merenda o di una cena in compagnia delle amiche e dei membri femminili più cari della famiglia. Si tratta quindi di un vero e proprio inno alla sorellanza, pensato per celebrare la sposa con incoraggiamenti, auguri e piccoli regali.

Le invitate, infatti, in questa occasione omaggiano la festeggiata con piccoli presenti che possano esserle utili nella sua futura vita matrimoniale. Spesso si tratta di utensili e decorazioni per la casa, ma anche prodotti di beauty e make-up. Tra una chiacchiera e l’altra, ci si scambiano consigli e si approfitta dell’occasione per bere, mangiucchiare e giocare. Lo sposo, pur non prendendo parte al ricevimento, potrebbe arrivare alla fine del bridal shower per salutare velocemente le ospiti e regalare dei fiori alla futura moglie.

Che differenza c’è tra bridal shower ed addio al nubilato

L’addio al nubilato è tradizionalmente una festa in cui la sposa saluta la sua vita da nubile e la spensieratezza che l’ha sempre contraddistinta. Si tratta quindi di un evento riservato alle amiche più care della bride to be e alle sue damigelle, che per lei organizzeranno una serata all’insegna del divertimento. L’addio al nubilato può durare anche alcuni giorni: in molte occasioni, infatti, le amiche della sposa optano per una trasferta in una meta più o meno distante, così da regalare alla festeggiata un ultimo viaggio prima del ‘sì’.

Lo spirito del bridal shower, invece, è leggermente diverso: la festa è organizzata dalla damigella d’onore, spesso aiutata dalla mamma della sposa, che può essere o meno coinvolta nell’allestimento. L’evento non si protrae solitamente per più di alcune ore, e la maggior parte delle bride to be preferisce riservarne lo svolgimento alle ore diurne, scegliendo anche un tema per la festa, che spazia dalla cucina al beauty.

Come organizzare un bridal shower

Il bridal shower è un party che la sposa può allestire in base ai suoi gusti e alle sue preferenze, senza dover sottostare alla rigida etichetta che da sempre contraddistingue invece il matrimonio. Se state pensando di organizzarne uno, ecco qualche suggerimento.

Le tempistiche

Il bridal shower può svolgersi alcuni giorni o alcune settimane prima della cerimonia nuziale. Qualunque sia la data prescelta, è bene recapitare gli inviti agli ospiti almeno sei settimane prima dell’evento, così da avere tutto il tempo per organizzarlo nei minimi dettagli. In quanto al momento migliore per la festa, non c’è una regola: molti preferiscono la tarda mattinata o il pomeriggio, ma nulla vi vieta di pensare ad un party serale.

La location

A differenza dell’addio al nubilato, il bridal shower si svolge quasi sempre nella città in cui la sposa risiede o nelle sue vicinanze. Si può optare sia per un party casalingo che per un locale alla moda e confortevole. In ogni caso, la decisione va presa dopo aver stabilito quale sarà il tema dell’evento: spesso, infatti, il bridal shower segue un filo conduttore, che rispecchi passioni ed interessi della festeggiata.

Il tema dell’evento

Per trascorrere qualche ora in pieno relax, spesso chi organizza un bridal shower stabilisce un tema su cui improntare le attività di giornata. Tra i più gettonati ci sono il cooking theme shower, che vede le ospiti scambiarsi ricette e rilassarsi tra i fornelli; il wine lover shower, in cui concedersi una buona degustazione di vini; il beauty theme shower, all’insegna dei trattamenti di bellezza, o il book theme shower per le appassionate di poesia e lettura.

Chi invitare al party

Gli invitati al bridal shower vengono solitamente scelti tra gli ospiti del matrimonio. Non c’è un numero preciso di persone a cui attenersi, ma può variare in base alle dimensioni della location e alla personalità della festeggiata. Mentre alcune preferiscono feste in grande stile, altre sono invece maggiormente a proprio agio in contesti più raccolti.

La bomboniera

Per ringraziare le invitate della loro presenza, le future spose possono omaggiarle con una bomboniera. Quest’ultima deve essere differente per stile e colore rispetto a quella matrimoniale, per la quale gli sposi possono invece prevedere un budget maggiore.