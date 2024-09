Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sul red carpet di Venezia, il look da sposa

Fonte: IPA Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza a Venezia

Sul red carpet di Venezia non mancano mai personaggi con un background di Uomini e Donne. Quest’anno a Venezia 81 è stato il turno di una coppia Over, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, fidanzati dall’inizio del 2024 e ormai lontani dal programma.

La partecipazione ha scatenato una pioggia di reazioni e commenti sui social, dove molti si sono espressi sulla loro presenza, sui look e un dettaglio particolare. Qualcuno li ha già ribattezzati “la coppia più odiata del red carpet”, anche perché il loro arrivo ha seguito quello, iconico, dei divi George Clooney e Brad Pitt.

Roberta Di Padua e il look da sposa sul red carpet

L’ex dama di Uomini e Donne sul red carpet sembrava proprio una sposa. Certo, perché è stata vestita da un brand Bridal, Le Spose di Giulio Gaudiosi, che si occupa di vestiti ma anche di bridal styling e consulenze d’immagine. La boutique ha sede a Salerno, zona d’origine di Vicinanza. Roberta ha indossato un lungo abito luccicante con scollo alla Bardot, un bustino stretto e scollato e un profondo spacco. In altre parole, una sposa sexy, scintillante, coperto da maxi-paillettes e total white.

Roberta ha optato per un paio di sandali color sabbia Michael Kors e per qualche gioiello sparso, tra anelli e orecchini cerchio. Il beauty look era composto da smalto color latte e capelli castani sciolti in morbide beach waves. Il make up, sui toni del rosa dorato, ha illuminato l’incarnato della segretaria politica, ex veterana di Uomini e Donne.

Fonte: IPA

Alessandro Vicinanza, sposo in smoking blu

Look blu scuro per Alessandro, imprenditore nel settore delle composizioni e degli addobbi floreali. Smoking con rever lucidi e cintura, e al collo un micropapillon nero. Per finire, un paio di scarpe lucide e classiche. Anche Alessandro aveva un look firmato Le Spose di Giulio Gaudiosi.

A colpire il suo beauty look sicuramente più scanzonato: un codino minuscolo per un hairstyle fuori dagli schemi del matrimonio classico. D’altronde, anche Roberta non indossava un casto e convenzionale abito da sposa.

Sempre a Venezia la coppia si è presentata, poco prima del red carpet, in look coordinati total white: lei in tubino sormontato da veli di tulle, lui in completo bianco panna e canotta bianca.

La sorpresa sul red carpet: le scarpine rosa

Come era prevedibile, sulla coppia si sono scatenate le critiche. Succede ogni anno: gli influencer si infilano sul tappeto rosso di una kermesse prestigiosa, che quest’anno ha ospitato grandi divi di Hollywood e cineasti italiani e di tutto il mondo, da Pedro Almodovar a Luca Guadagnino. Sono in molti, anzi moltissimi, a sostenere che Roberta e Alessandro non abbiano alcun titolo per essere lì.

Esattamente com’era successo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che le aveva fatto una proposta di matrimonio proprio durante un red carpet veneziano (anche quello contestatissimo), Alessandro ha estratto il proprio “coniglio dal cilindro” per l’effetto sorpresa. L’uomo ha consegnato alla fidanzata un paio di scarpine rosa da neonata, cosa che ha fatto subito schizzare le chiacchiere.

Fonte: IPA

Roberta e Alessandro aspettano un bambino? Tutto farebbe pensare a questo. I due non si sono curati degli attacchi ma si sono guardati innamorati e luminosi salutando i fotografi e mandando baci ai fan (o all’aria, come ha specificato qualcuno, perché a Venezia il pubblico è tutto per gli attori). Chissà, forse presto la coppia ufficializzerà la notizia.