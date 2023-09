Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati: l’abito della sposa è un sogno

Fonte: Ufficio Stampa Atelier Emé Francesca Ferragni, i look del suo addio al nubilato con Chiara e Valentina

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono uniti in matrimonio il 9 settembre 2023. Una lunga storia d’amore, la loro, coronata dalla nascita di Edoardo. Ora, le nozze blindatissime: la sposa, però, ha rotto il silenzio su Instagram, dove ha condiviso il suo meraviglioso abito. Uno dei più belli che abbiamo visto fino a oggi, firmato Atelier Emé. Il matrimonio si è tenuto al Castello di Rivalta, residenza sontuosa circondata da un parco immenso, che si trova nella provincia di Piacenza, esattamente nel comune di Gazzola.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, il matrimonio blindato e le foto su Instagram degli sposi

Poche foto, condivise solo ed esclusivamente dagli sposi (e da Manuele Mameli, truccatore e amico della sposa). Poi, a ruota, ecco decine di scatti del giorno più speciale: Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono detti “sì” il 9 settembre 2023 in una location mozzafiato. Un castello. Riusciamo a immaginare qualcosa di più romantico? Scarse le condivisioni anche ben prima del matrimonio stesso: qualche nuova “tradizione”, come quella pubblicata da Valentina Ferragni insieme alla sorella Chiara. Mangiare un toast prima del momento del “sì”. Le sorelle riunite per sostenere Francesca, che – finalmente – si è unita in matrimonio al suo Riccardo. Le nozze sono state organizzate da Ilaria Badalotti, wedding planner milanese.

Il desiderio di blindare le nozze ha fatto sì che fossero oscurati persino i vetri del Castello di Rivalta, proprio per evitare che curiosi o paparazzi potessero spiare o scattare foto. Lontani dal clamore, dunque, per il matrimonio più atteso della stagione. “Non vedo l’ora di vedere la mia sorellona sposa”, aveva detto la più piccola di casa Ferragni, Valentina. E ora il momento è finalmente arrivato, pieno di gioia ed emozione.

Le damigelle, del resto, sono state proprio le sorelle Chiara e Valentina, oltre che le amiche di sempre, Fiorella e Simona. L’annuncio delle nozze è arrivato proprio nel giorno del compleanno della Ferragni. Il 12 marzo 2022, Riccardo Nicoletti si è inginocchiato alla sua Francesca: dopo l’arrivo di Edoardo, ecco che finalmente il loro sogno si è avverato.

L’abito della sposa e dello sposo: tutti i dettagli

C’era molta curiosità riguardo all’abito della sposa. E, proprio come per l’addio al nubilato a Mykonos, la Ferragni ha scelto di indossare una creazione firmata Atelier Emé. Anche Chiara e Valentina, così come la mamma – Marina Di Guardo – e le amiche Fiorella e Simona hanno scelto il brand dallo stile e design inconfondibile. E l’abito della sposa – possiamo dirlo? – è un vero e proprio sogno a occhi aperti. Riccardo Nicoletti, invece, ha scelto una creazione di Luigi Bianchi.

Tornando all’abito della sposa, il pizzo è sempre sinonimo di successo. Non potrebbe proprio essere altrimenti. Un materiale che incarna lo spirito dell’eleganza e del romanticismo, e che fascia il corpo per valorizzare ogni singola linea. Così, Francesca Ferragni ha lasciato tutti senza fiato con un vestito in pizzo di Atelier Emé, con bustino e strascico rimovibile. L’emozione è tanta. E l’amore è altrettanto, se non di più. Un giorno così speciale non può che essere reso ancor più magico da un abito indimenticabile.