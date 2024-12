Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Australia

Noti per il loro profilo basso e poco formale, i matrimoni in Australia sono caratterizzati anche da alcune affascinanti tradizioni

Paese che vai, usanza che trovi. Anche quando si parla di matrimonio. Nel caso specifico dell’Australia, i fiori d’arancio sono caratterizzati da cerimonie molto particolari, in cui si fondono usanze di tradizione aborigena ed altre più moderne e occidentali.

Pronunciare il fatidico sì nella terra dei canguri vuol dire organizzare un evento in cui ci sia spazio per il divertimento, nel senso più puro del termine, senza comunque dimenticare la multiculturalità e l’originalità che da sempre contraddistinguono questo Paese. Curiosi di conoscere le tradizioni dei matrimoni in Australia? Ecco quali sono le usanze più curiose che li caratterizzano.

Origini ed influenze dei matrimoni in Australia

Le tradizioni nuziali australiane risalgono ai primi anni del 18esimo e del 19esimo secolo, quando l’influenza britannica era fortemente presente nel Paese. Nel periodo vittoriano le cerimonie erano contraddistinte da grande formalità, un profondo spirito religioso, e l’utilizzo di un abito da sposa bianco, proprio come quello scelto dalla Regina.

Alcune di queste tradizioni cambiarono all’inizio del 20esimo secolo con l’arrivo di immigrati provenienti da vari contesti culturali: queste persone portarono con sé le proprie usanze matrimoniali, dalle corone nuziali ucraine ai rituali celtici. Anche l’aspetto religioso cominciò a perdere il proprio predominio, lasciando passo a cerimonie più laiche e ad una maggiore flessibilità nella struttura e nella scelta degli officianti. Queste caratteristiche permangono ancora oggi.

Tradizioni pre-matrimoniali australiane

Prima del giorno del matrimonio vero e proprio, gli sposi sono tenuti ad osservare una serie di riti ed eventi che li coinvolgono insieme ai loro ospiti. Ecco quali sono i più comuni.

La notte del celibato e del nubilato



Simili alle feste di addio al nubilato e celibato, queste popolari tradizioni matrimoniali australiane prevedono uscite separate per i futuri sposi con i loro amici più stretti la sera prima del matrimonio. Possono variare da una serata tra pub a una breve vacanza di fine settimana, offrendo un’occasione per festeggiare e rilassarsi prima del grande giorno.

Cerimonia del fumo

Questo rituale simbolico viene talvolta eseguito prima del matrimonio stesso, oppure viene integrato nella cerimonia nuziale. Per gli indigeni australiani, il fumo ha un profondo significato spirituale: si ritiene infatti che liberi dalle influenze negative gli spazi e le persone che partecipano al rito. Nel contesto di un matrimonio, simboleggia la purificazione e la benedizione della coppia, augurando loro un’unione felice e sana.

Le tradizioni il giorno del matrimonio



Molte tradizioni delle cerimonie australiane sono uniche nel loro genere. Si tratta tuttavia di riti brevi e leggeri, che durano tipicamente dai 20 ai 40 minuti, e che si concentrano su esperienze sentite e significative.

La benedizione degli anelli

Questa tradizione è comune in Australia e Irlanda. Durante la cerimonia, le fedi nuziali vengono passate di mano in mano tra gli invitati, in cerchio, sia prima che dopo lo scambio delle promesse. Gli ospiti tengono gli anelli vicini, inviando silenziosamente le loro benedizioni e speranze per la felicità della coppia, e infondendo amore ed energia positiva.

La coppa dell’unità

Durante la cerimonia, vengono allestiti due contenitori separati contenenti materiali o sabbie di colori diversi che simboleggiano le vite individuali degli sposi prima del matrimonio. La coppia versa i materiali scelti in una coppa più grande, come simbolo della fusione delle loro vite e il loro impegno per il futuro. Alcune varianti prevedono l’uso di sabbie colorate che rappresentano i luoghi di nascita e le località preferite della coppia, oppure cristalli, fiori o altri oggetti significativi. La coppa dell’unità completata diventa un ricordo prezioso, spesso esposto nella nuova casa degli sposi come simbolo della cerimonia e della loro unione.

Il rituale dell’handfasting

L’handfasting è un’antica tradizione celtica molto comune in Australia. Consiste nel legare le mani della coppia con nastri, corde, viticci o fasce di tessuto durante la cerimonia. Simboleggia l’unione di due persone in matrimonio per tutta la vita. Questo rituale del legame delle mani solitamente coincide con lo scambio delle promesse, aggiungendo un elemento visivo potente all’impegno della coppia.

I look nei matrimoni australiani

L’abbigliamento tradizionale per i matrimoni australiani tende a privilegiare il comfort rispetto all’eleganza, rispecchiando perfettamente l’estetica rilassata tipica locale. Molte spose puntano su tessuti leggeri come pizzo, chiffon o crêpe, ideali per il clima più caldo del Paese. Gli abiti midi sono particolarmente popolari, soprattutto per i matrimoni all’aperto. Non mancano neppure completi separati, sia con gonna che pantalone, per un look contemporaneo e comodo. Gli sposi, invece, prediligono spesso abiti dal taglio definito in colori chiari come beige, blu o grigio, realizzati in tessuti come lino o cotone. A seconda della formalità dell’evento, possono impreziosire l’outfit con cravatte o papillon, ma non sono obbligatori.

L’abbigliamento per gli invitati ai matrimoni australiani è più rilassato rispetto a quello di molti altri Paesi. Abiti semi-formali, completi eleganti o jumpsuit per le donne sono scelte molto gettonate. Gli uomini, invece, spesso optano per completi in colori più scuri (blu navy o grigio antracite) con camicie eleganti e cravatte. Nel caso di feste in spiaggia, piuttosto comuni nel Paese, gli ospiti preferiscono invece uno stile più informale, con abiti lunghi e leggeri per le donne e completi chiari o pantaloni di lino con camicie per gli uomini.

La festa di matrimonio in Australia

Dopo il rito, sposi ed invitati si riuniscono per un vero e proprio party. Invece di pasti serviti individualmente, molte feste nuziali australiane prevedono uno stile a buffet con varie stazioni di cibo che offrono canapé, finger food e opzioni barbecue. Questo incoraggia gli ospiti a socializzare e a conversare. I piatti tradizionali includono spesso carne di canguro o coccodrillo, frutti di mare o frutta e verdura autoctona.

Per quanto riguarda la torta nuziale, la tradizione prevede che venga servito in tavola il Lamington. Si tratta essenzialmente di una torta al burro o al pan di Spagna ricoperta da uno strato sottile di glassa al cioccolato e poi arrotolata nel cocco essiccato. Mentre la ricetta classica è la più diffusa, alcune varianti possono includere torte aromatizzate (come fragola o cioccolato), diversi tipi di copertura al cioccolato (cioccolato bianco o fondente) o persino una spolverata di noci per una texture aggiuntiva.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, una danza molto comune è la Money Dance (o Apron Dance). Questo ballo vede gli sposi al centro della pista da ballo, con gli ospiti in fila per pagare una piccola somma, tradizionalmente in banconote, per ballare con loro per un breve periodo. Alcune varianti prevedono che gli ospiti appuntino il denaro direttamente sull’abito della sposa o sui vestiti dello sposo invece di consegnarlo a mano.