Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze a Cuba

Fonte: iStock Un matrimonio a Cuba

I matrimoni a Cuba sono delle cerimonie suggestive e festose, in cui confluiscono molte tradizioni popolari. Nonostante il passare degli anni, infatti, i fiori d’arancio continuano a riflettere antichi riti ed usanze, colorandoli di dettagli e nuovi significati.

Tra danza, cibi gustosi e riti religiosi, i matrimoni a Cuba sono un’esperienza unica nel loro genere. Ma quali sono le tradizioni che caratterizzano le nozze sull’isola caraibica? Scopriamo le più importanti.

Le tradizioni del matrimonio a Cuba

I matrimoni a Cuba erano una volta eventi sfarzosi e religiosi. Tuttavia, la rivoluzione del 1959 e i cambiamenti economici che ne sono seguiti li hanno resi molto diversi oggi. Dopo la rivoluzione, il ruolo della Chiesa cattolica, per volere di Fidel Castro, fu sensibilmente ridotto. Di conseguenza, i matrimoni cubani oggi includono meno pratiche religiose, e coloro che le rispettano tendono a farlo principalmente durante il ricevimento.

Oltre alla religione che non occupa più il centro della scena, anche lo sfarzo e il lusso nei fiori d’arancio non sono più quelli di un tempo. I bassi salari e il cibo razionato dallo Stato comunista hanno infatti inciso profondamente sulle possibilità di acquisto del popolo cubano. Tuttavia, le persone del posto fanno il massimo con ciò che hanno, e trovano comunque modi per celebrare l’amore e mantenere vive le tradizioni nuziali.

Per quanto riguarda queste ultime, non si limitano al giorno del sì, ma esistono anche delle usanze da mettere in atto prima dei fiori d’arancio e dei riti che caratterizzano invece lo svolgimento del banchetto.

Tradizioni pre-matrimoniali cubane

Prima del matrimonio, i cubani celebrano la coppia in modi diversi rispetto ai matrimoni occidentali. L’attenzione si concentra sulla benedizione del matrimonio e su regali sontuosi per gli sposi.

Misa de fidanza

Alcuni mesi prima del grande giorno, le coppie cubane possono partecipare a una misa de fianza, simile ad un fidanzamento ufficiale. Nel corso di questa cerimonia, la coppia scambia anelli nuziali e balla insieme. Si può paragonare questa tradizione alle presentazioni familiari che avvengono nei matrimoni africani, poiché anche nella misa de fianza i genitori benedicono il matrimonio.

Regali dai genitori

I genitori hanno il compito di acquistare regali sontuosi per i figli che si sposano. Questi doni celebrano l’unione e segnano l’inizio della nuova vita insieme dei due innamorati. In molti casi il dono è una casa, che può essere tramandata di generazione in generazione. È importante notare che, tradizionalmente, sono i genitori della sposa a pagare per il matrimonio.

Le tradizioni dalla cerimonia nuziale cubana

La dimensione religiosa continua ad essere molto importante nei matrimoni cubani, che vengono officiati sempre da un sacerdote. Nel caso di una cerimonia civile, invece, questo compito spetta ad un giudice o ad un ufficiale locale. Le tradizioni che caratterizzano la cerimonia sono quindi soprattutto dettate dal credo religioso. Le più popolari? La candela dell’unità e le arras..

Arras, il rito delle monete



Questa tradizione, influenzata dal cristianesimo, simboleggia l’impegno dello sposo a sostenere finanziariamente la sposa. Il futuro marito dona alla consorte 13 monete d’oro benedette da un sacerdote. Il numero non è casuale: dodici monete rappresentano Cristo e i suoi apostoli, mentre la tredicesima, posta nella scarpa destra della sposa, è simbolo della sicurezza finanziaria che la accompagnerà per tutta la vita.

Candela dell’unità

Un altro rito particolarmente suggestivo è quello della candela dell’unione. I due sposi devono infatti accendere insieme un cero, che simboleggia l’unione e la loro trasformazione in una cosa sola. Alcune coppie conservano questa candela per accenderla in ogni anniversario.

Cosa c’è da sapere sul ricevimento nuziale a Cuba

I ricevimenti nuziali a Cuba sono delle vere e proprie feste, che possono durare anche per molte ore. Come in ogni banchetto nuziale che si rispetti, non possono assolutamente mancare cibo e bevande locali, oltre a buona musica e danze.

Cibo e bevande sul menù

Il menù consumato durante i matrimoni a Cuba include soprattutto piatti e bevande locali. Tra quelli più gettonati ci sono masitas (maiale fritto), arroz y frijoles negros (riso e fagioli neri), platani dolci e frittelle di yuca. Tra i dessert ci sono flan, torta alla guava e dulce de leche. Le bevande includono mojito, daiquiri e Cuba Libre (rum e cola).

Intrattenimento

I banchetti sono ovviamente accompagnati da molte performance musicali, così che gli ospiti possano divertirsi sulla pista da ballo. I generi più diffusi includono salsa, merengue e bachata. In concomitanza con i fiori d’arancio, tuttavia, vengono praticati dei numeri musicali a tema. Tra questi ultimi si distingue la conga, o comparsa, ovvero una danza collettiva in cui gli ospiti si tengono per i fianchi e si muovono insieme. Molto popolare è anche la danza dei soldi, che viene celebrata anche nei matrimoni in Australia. Questo numero musicale prevede che gli ospiti gettino denaro sulla coppia mentre balla, un dono utile per iniziare la loro nuova vita.

Abbigliamento per un matrimonio cubano

Come in molti matrimoni, la sposa e il suo abito sono il fulcro dell’attenzione, ma anche gli invitati devono essere vestiti al meglio.

Abito della sposa

Anche nei matrimoni cubani le spose indossano abiti di colore bianco. Questa nuance è associata alla castità, poiché la tradizione locale prevede che le ragazze debbano arrivare “pure” al matrimonio. In alcune località, infatti, dopo il matrimonio potrebbe essere richiesto agli sposi di mostrare le lenzuola usate per dimostrare che la sposa era vergine.

Oltre che per il colore, gli outfit nuziali a Cuba si distinguono per la presenza di motivi floreali, satin, seta e volant, con gonne ampie, che sono un tema comune. Un accessorio che non può assolutamente mancare, inoltre, è un bouquet di fiori bianchi, simbolo di purezza e castità.

Gli abiti degli invitati

Non c’è un vero e proprio dress code per quanto riguarda gli abiti scelti dagli invitati di un matrimonio cubano, ma è consuetudine che gli ospiti sfoggino modelli colorati e fantasiosi, per celebrare quella che viene considerata una festa a tutti gli effetti. Questa scelta cromatica permette anche di creare un vistoso distacco rispetto alla sposa, permettendole di brillare nel suo abito bianco.