Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Spagna

Dai riti al look degli sposi, passando per il banchetto: ecco la tradizioni dei matrimoni in Spagna

Uno splendo mix di folklore, musica, colori vivaci e buon cibo: i matrimoni in Spagna riflettono perfettamente lo spirito del Paese, e sono tra i più suggestivi del Vecchio Continente.

Dall’Andalusia, passando per il cuore cosmopolita di Madrid, fino alle Catalogna, nel Nord, ogni regione apporta il proprio tocco unico ai fiori d’arancio locali. Ma quali sono le tradizioni che rendono unici nel loro genere i matrimoni in Spagna? Scopritelo in questo articolo.

Come si svolgono matrimoni in Spagna

I matrimoni in Spagna sono influenzati dalle diverse culture che hanno lasciato il segno nel Paese: dal periodo romano fino all’epoca moresca, non è difficile individuare echi del passato glorioso della penisola nei fiori d’arancio moderni. I primi sì spagnoli erano semplici cerimonie casalinghe: solo con la crescente influenza della Chiesa Cattolica, nel XVI secolo, le cerimonie divennero più sfarzose, e assunsero le connotazioni moderne.

Le nozze in Spagna oggi non simboleggiano solo l’unione tra due individui, ma anche tra le loro rispettive famiglie, che svolgono un ruolo centrale nel rito. I preparativi per un matrimonio spagnolo iniziano diversi mesi prima, con l’annuncio del fidanzamento a familiari e amici. Tradizionalmente, lo sposo chiedeva ufficialmente la mano della ragazza alla sua famiglia. Oggi, tuttavia, molte coppie optano per una proposta di matrimonio più moderna, senza comunque perdere di vista lo spirito di familiarità della cerimonia.

C’è una particolare attenzione nel coinvolgere personalmente amici e parenti nelle celebrazioni. Gli inviti vengono spesso consegnati a mano, e includono dettagli sulla cerimonia, il ricevimento e la richiesta di un dress code, che spesso corrisponde ad un abbigliamento formale. Proprio come in Italia, infatti, il look ricopre un ruolo molto importante, e sia i festeggiati che gli invitati sono tenuti a curare nei minimi dettagli il proprio outfit.

Le tradizioni nel giorno del matrimonio in Spagna

La maggior parte dei matrimoni spagnoli si svolge nel tardo pomeriggio o in prima serata per evitare il caldo intenso del paese. Solitamente, la cerimonia ha luogo in Chiesa, anche se recentemente i matrimoni civili stanno crescendo di popolarità. Ecco quali sono i riti principali che li caratterizzano

L’ingresso della sposa

L’ingresso della sposa è uno dei momenti cruciali della cerimonia. La futura moglie è accompagnata all’altare dal padre, ed è seguita da una processione di piccole bambine e paggetti, che talvolta sorreggono lo strascico del suo abito. Il suo velo (mantilla), realizzato in pizzo o tulle di seta, è spesso sostenuto da un pettine ornamentale (la peina), che in molti casi è un regalo della madre o della nonna. Le spose spagnole tradizionalmente indossavano il nero, simboleggiando il loro impegno “fino alla morte”, ma negli ultimi tempi il bianco è diventato più comune.

I padrini

Le nozze spagnole differiscono da quelle di altri Paesi perché non ci sono damigelle d’onore o testimoni. La tradizione vuole invece che a supportare la coppia ci siano dei “padrini”. Il loro compito è quello di farsi carico di alcuni dettagli della cerimonia, ma soprattutto di fare da consiglieri ai neo sposi per tutta la loro vita matrimoniale. I padrini sono scelti direttamente dai festeggiati, e possono essere amici o parenti stretti come zii e cugini.

Il taglio della cravatta e il lancio della giarrettiera

In alcune zone della Spagna, la tradizione vuole che gli amici più cari dello sposo taglino la sua cravatta in tanti piccoli pezzi. Ciascuno di essi sarà venduto agli ospiti, e il ricavato andrà nelle casse dei coniugi.

Infine, il tradizionale lancio del bouquet è sostituito da un più audace lancio della giarrettiera. Durante il ricevimento, lo sposo la rimuove dalla gamba della neo moglie e la lancia tra gli invitati. Si dice che chiunque la prenda sarà il prossimo a sposarsi.

Il rito delle 13 monete

Una delle usanze più comuni è inoltre lo scambio delle tredici monete, (in spagnolo arras), che lo sposo dona alla sposa come simbolo della sua promessa di prendersi cura della futura famiglia. La ragazza, accettandole, si impegna invece ad utilizzare queste risorse con saggezza. Le monete sono conservate in una piccola scatola o su un vassoio, e vengono benedette dal sacerdote prima dello scambio.

La fiesta: il ricevimento nuziale spagnolo

Se la cerimonia di nozze in Spagna è tendenzialmente vivace, il ricevimento spagnolo, o “la fiesta”, è una celebrazione all’insegna di divertimento, risate e danze che spesso dura fino all’alba.

Il banchetto

Poiché non ci sono damigelle, il tavolo principale del banchetto è solitamente composto da sei sedute: insieme agli sposi vi siederanno i rispettivi genitori. In alcuni casi, i festeggiati potrebbero decidere di riservare dei coperti anche ai propri fratelli e sorelle.

Per quanto riguarda il menù, la gastronomia spagnola è grande protagonista in tavola. Dagli antipasti fino ai piatti di pesce nelle zone costiere, è un vero e proprio trionfo della cucina locale: tapas come antipasto, una paella come portata principale e churros o flan per dessert non possono assolutamente mancare, così come sangria e vini spagnoli sono imprescindibili.

La torta nuziale, tradizionalmente a base di mandorle, viene tagliata dagli sposi e condivisa con tutti gli ospiti. Negli ultimi anni, tuttavi, anche i candy bar sono diventati una tendenza molto apprezzata.

L’intrattenimento

Gli sposi aprono la pista da ballo con una danza tradizionale chiamata “el vals“. Familiari e amici si uniscono, e ben presto tutti si ritrovano a girare in tondo a ritmo di musica. Anche ingaggiare una band di flamenco o un chitarrista è un’ottima scelta per creare l’atmosfera giusta. Una performance di questo tipo dal vivo terrà sicuramente gli ospiti coinvolti, e aggiungerà un tocco autentico alla celebrazione.

La seguidillas manchegas, detta anche “danza del denaro“ è un altro tipo di danza molto popolare. Nel corso di questo ballo, gli ospiti pagano per danzare con la sposa: anche in questo caso, la somma ricavata servirà a finanziare la futura vita insieme dei neo coniugi.

Rituali post-matrimonio

Le celebrazioni dei matrimoni spagnoli spesso si prolungano fino al giorno successivo, con un pranzo post-matrimoniale dedicato alla famiglia e agli amici più stretti. Questo incontro permette alla coppia e ai loro cari di distendersi, ricordare i momenti più belli del matrimonio e ringraziare gli ospiti per la loro presenza.