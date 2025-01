Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Germania

Fonte: 123RF Un matrimonio in Germania

I matrimoni in Germania sono delle cerimonie all’insegna del divertimento e dell’ironia, e rappresentano un’esperienza indimenticabile per chiunque vi prenda parte.

Antichi riti, gustosi dessert e atmosfere festose sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano i fiori d’arancio tedeschi. Curiosi di scoprire tutte le tradizioni dei matrimoni in Germania? Ve le sveliamo in questa guida.

Le tradizioni pre-matrimoniali tedesche

I giorni che precedono un matrimonio tedesco sono tra i più divertenti, soprattutto per i futuri sposi e i loro amici e familiari più stretti. In termini di usanze e festeggiamenti pre-nuziali ecco cosa ci si può aspettare.

Polterabend, la rottura di piatti e bicchieri.

Si tratta di una tradizione molto antica ma ancora estremamente diffusa tra i futuri sposi tedeschi. La sera prima del matrimonio, la coppia – insieme a parenti e amici – rompe piatti e stoviglie di porcellana come segno di buon augurio e fortuna per i due innamorati. Ad organizzare l’evento, è solitamente un familiare stretto.

Dormire separati la notte prima del matrimonio.

Come in molti altri Paesi Occidentali, anche in Germania si ritiene che porti sfortuna dormire nella stessa casa del futuro coniuge la notte prima del matrimonio. Nel caso di coppie già conviventi, per non sfidare la cattiva sorte, uno dei due sposi di solito passa la notte a casa dei genitori, di amici stretti o di altri familiari.

Nascondere una moneta nella scarpa della sposa.

Un’altra usanza, comune anche alle nozze britanniche, prevede che il giorno della cerimonia le spose tedesche nascondano una moneta nella scarpa (brautschuh). Secondo la leggenda, anche questa tradizione porta fortuna e prosperità. Soprattutto in termini economici.

Tradizioni della cerimonia nuziale tedesca

Pochi giorni o settimane prima della una grande cerimonia in chiesa, le coppie tedesche celebrano un piccolo e semplice rito civile presso uno Standesamt (l’ufficio di registrazione locale tedesco). Tanto la cerimonia formale che quella religiosa, tuttavia, sono caratterizzate da una serie di usanze ancora estremamente osservate in tutta la Germania.

Gli abiti da matrimonio tedeschi

Gli abiti da nozze tedeschi sono abbastanza in linea con quelli degli altri matrimoni Occidentali, anche se in passato le spose si distinguevano per l’insolita usanza di indossare abiti neri. Oggi anche loro puntano su modelli chiari ed eleganti, ma nella maggior parte dei casi preferiscono fare a meno di lunghe code fluenti. Alcune scelgono un abito con una coda corta, mentre altre preferiscono evitarla del tutto. Gli sposi tedeschi, invece, indossano tipicamente un abito formale o uno smoking in tonalità neutre o scure.

Il corteo nuziale

Mentre in quasi tutte le cerimonie la tradizione vuole che lo sposo arrivi per primo all’altare ed attenda la consorte, in quella tedesca i due arrivano insieme. I due sposi attraversano la navata della chiesa l’uno accanto all’altra, come simbolo della presenza costante nelle rispettive vite anche in caso di ostacoli e necessità.

Le fedi nuziali

In Germania, gli anelli di fidanzamento sono generalmente indossati sulla mano sinistra. Durante la cerimonia nuziale, però, le fedi vengono spostate sulla mano destra. Si ritiene che questa tradizione risalga ai Romani, che consideravano la mano destra un simbolo di fiducia e lealtà.

Il bouquet con nastro

Camminando lungo la navata, le spose tedesche tengono solitamente in mano un bouquet legato con un nastro bianco. Spesso la composizione floreale è un regalo dello stesso sposo.

Dopo la cerimonia, pezzi del nastro del bouquet vengono distribuiti tra gli invitati, che li legano alle antenne delle loro auto. Se il banchetto nuziale si svolge in una location differente da quella del rito, amici e parenti si spostano a bordo dei rispettivi veicoli creando un singolare corteo su quattro ruote e suonando il clacson durante il tragitto.

Tradizioni del ricevimento di nozze tedesco

Anche durante il ricevimento di nozze in Germania persistono alcune tradizioni che molti sposi continuano ad osservare. Ecco quali sono le più diffuse.

Baumstamm Sägen: il taglio del tronco

Dopo il rito nuziale, gli sposi sono chiamati ad affrontare la loro prima sfida come coppia, segando a metà un tronco di legno. Si tratta di una prova simbolica, in cui dovranno dimostrare la loro capacità di lavorare in squadra.

Brautentführung: il rapimento della sposa

Alcune tradizioni nuziali tedesche includono scherzi divertenti, tra cui il rapimento della sposa (in tedesco Brautentführung). Si tratta di una tradizione che risale a molti secoli fa, e che viene riproposta oggi in chiave ironica. Il testimone dello sposo interpreta il ruolo del rapitore, “rubando” la sposa dopo la cerimonia. I due, insieme ad altri amici dello sposo, vanno a bere e divertisi. A quel punto, lo sposo deve partire in missione per rintracciare la sua consorte: una volta trovata, è chiamata a pagare il conto per tutti.

Schleiertanz: la danza del velo

Nota anche come schleiertanz, la danza del velo è una particolare versione tedesca del lancio del bouquet. Poco dopo il sì, i due sposi danzano sotto il velo della neomoglie, prima che l’accessorio venga strappato dalle invitate nubili. Secondo la leggenda, chi ottiene il pezzo di tessuto più grande sarà la prossima a sposarsi.

Cibo tradizionale per il matrimonio tedesco

Il ricevimento nuziale dei matrimoni tedeschi è ricco di cibo e bevande. Sul menù di matrimonio non possono ovviamente mancare alcune ricette tradizionali, tra antipasti e dessert. In ogni cerimonia sarà sicuramente consumata una Hochzeitssuppe (zuppa di nozze tedesca), utilizzata soprattutto come piatto d’apertura per il ricevimento. Questa zuppa tradizionale è composta da brodo di pollo, tagliatelle, verdure, pollo e mini polpette.

Per quanto riguarda i dessert, invece, tra i più apprezzati c’è baumkuchen. Questo tradizionale dolce tedesco è realizzato a strati con note di mandorla e vaniglia. Tuttavia possono essere aggiunti anche altri aromi e ingredienti, come cioccolato, rum e miele. La torta nuziale per eccellenza, infine, è la Spitzwecken. Le sue dimensioni possono arrivare fino a tre metri e, durante il ricevimento, viene spesso posizionata su un piatto di legno e portata nella stanza da diversi ospiti (circa 10-12 persone). Di solito, chi trasporta la torta mette in scena una scenetta fingendo che sia troppo grande per entrare nella sala, il tutto ballando e bevendo birra.

Tradizioni post-matrimonio in Germania

Le tradizioni nuziali tedesche non finiscono quando l’evento principale si conclude. Molti matrimoni sono seguiti da un Das Nachfeieren (After Party), con festeggiamenti che si protraggono fino alle prime ore del mattino.

Per quanto riguarda l’ingresso degli sposi nella loro dimora, invece, vige la regola secondo cui sia lo sposo a portare la sposa oltre la soglia dell’abitazione. Questa tradizione è piuttosto comune, e ha un’origine affascinante: in passato, si diceva che questo gesto aiutasse a respingere i demoni e gli spiriti maligni.