Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Argentina

Tra i Paesi più suggestivi del Sud America, l’Argentina è una nazione ricca di fascino e antiche tradizioni. Anche quando si parla di matrimoni. Le cerimonie nuziali a Buenos Aires e dintorni sono una festa senza eguali, in cui tutto viene curato nei minimi dettagli, dall’abito alle decorazioni.

Il cuore pulsante dei fiori d’arancio, ad ogni modo, rimane la festa: sposi, amici e parenti si concedono cibo e balli scatenati fino a notte fonda. Curiosi di conoscere qualche particolare in più sui matrimoni in Argentina? Scopriteli in questa guida.

Il rito nuziale in Argentina

I matrimoni argentini condividono molti aspetti con le cerimonie di altre culture, ma ci sono alcune tradizione uniche caratteristiche di questo Paese. Per quanto riguarda il rito, la maggior parte delle funzioni viene celebrata secondo il dettame della religione cattolica, mentre le promesse vengono normalmente scambiate in spagnolo. A differenza di quanto accade in altre parti del mondo, tuttavia, non ci sono damigelle né testimoni dello sposo nel corteo nuziale. Considerando la durata della Messa, lo scambio delle promesse e delle fedi nuziali, la cerimonia può durare fino a 2 ore.

Al termine della celebrazione religiosa, sposi, amici e parenti si danno appuntamento al banchetto nuziale che, tra cibo, canti e danza, può durare fino a notte fonda.

Tradizioni del rito

Oltre allo scambio delle fedi nuziali, una delle tradizioni più amate è quella delle arras. Durante la cerimonia, lo sposo offre alla sposa 13 monete d’oro: conservati in una piccola scatola o sacchetto decorativo, i soldi vengono benedetti dal sacerdote come parte del rito religioso.

Il corteo nuziale

I gruppi di damigelle e testimoni non sono una tradizione comune nei matrimoni argentini. Al loro posto, il padre e la madre dello sposo, così come il padre della sposa, siedono tradizionalmente vicino ai figli sull’altare: la famiglia gioca infatti un ruolo importante nella cultura sudamericana, e anche nel giorno del matrimonio viene celebrata come elemento cardine della società.

La location

Circa il 60% dei matrimoni in Argentina viene celebrato in una Chiesa cattolica. Di solito non si tratta di piccole cappelle, ma di grandi cattedrali storiche, caratterizzate da architettura imponente e con vetrate colorate.

Una volta identificata la location del sì, gli sposi si confrontano con fioristi e wedding planner per le decorazioni: nulla viene lasciato al caso, ed ogni dettaglio viene studiato per rendere il luogo del sì degno delle migliori favole.

Abbigliamento nei matrimoni in Argentina

L’abbigliamento degli sposi in Argentina è molto simile a quello delle coppie europee. La sposa indossa solitamente un abito bianco o avorio: a prevalere, sono spesso pizzi, merletti e tessuti pregiati. Anche il velo è un accessorio a cui quasi nessuna intende rinunciare: secondo quanto prescritto proprio dalla religione cattolica, viene posizionato sul volto della futura moglie, e sollevato solo dinanzi all’altare.

Gli sposi, invece, indossano un abito scuro, a contrasto con quello della consorte. Alcuni prediligono lo smoking, altri un papillon o una cravatta. Qualunque sia la scelta, non può assolutamente mancare un fiore nella bottoniera, meglio se abbinato a quelli del bouquet della sposa. Infine, anche gli ospiti sono chiamati a rispettare un dress code molto rigido, quasi sempre esplicitato sull’invito di nozze: amici e parenti devono puntare su abiti estremamente eleganti e formali, come si addice all’evento.

Tradizioni del ricevimento di nozze argentino

I ricevimenti nuziali argentini sono una vera e propria festa in grande stile: la serata inizia con una performance di ballo e, in genere, non finisce finché gli invitati non decidono che è ora di andare a casa.

L’intrattenimento

Nonostante l’Argentina sia per eccellenza il Paese del tango, il primo ballo che dà inizio al ricevimento è il valzer. Tradizionalmente, la sposa inizia a ballare in pista con suo padre e, durante le danze, viene poi “passata” allo sposo, ai nonni e ad altri membri della famiglia, finché la pista da ballo non si riempie completamente. Nel resto della cerimonia, tuttavia, ci sarà spazio anche per musica più ritmata, come cumbia, conga, brani folkloristici e, ovviamente, tango.

Scherzi e momenti divertenti

Simile al lancio del bouquet nei matrimoni italiani, l’Argentina ha una tradizione divertente per le donne non sposate. Le single si riuniscono attorno alla torta nuziale e tirano dei nastri precedentemente posizionati tra i vari strati del dolce: chi tirerà a sé un nastro con attaccato un ciondolo, sarà la prossima a sposarsi. In alcune zone del Paese, inoltre, la sposa è chiamata ad indossare sotto l’abito un numero di giarrettiere pari alla quantità di ospiti nubili: nel corso del ricevimento, sollevando la gonna, ne regalerà una a ciascuna delle amiche presenti.

La tradizione prevede anche che gli sposi scartino i regali ricevuti di fronte agli ospiti: questo momento è uno dei più attesi del ricevimento, e può generare reazioni divertite ma anche dar luogo a momenti piuttosto commoventi. Al termine della cerimonia, invece, si organizza un cotillòn notturno: per rendere tutto ancora più divertente, vengono distribuiti accessori, cappelli e piume agli ospiti, che dopo essersi scatenati in pista li porteranno con sé come souvenir.

Il menù

Il menù di nozze in Argentina è fortemente influenzato dalla gastronomia locale. Le tavolate sono spesso ricche di prelibatezze e piatti molto variegati, pensati per accontentare il palato degli ospiti più esigenti. Tra gli appetizer ci sono le celebri empanadas con ripieni di carne, formaggio o prosciutto, o le picadas, antipasti misti con salumi, olive e noci. Non possono ovviamente mancare delle portate a base di carne: quella argentina è rinomata in tutto il mondo, e viene servita soprattutto grigliata. Le specialità più comuni? Chorizo (salsiccia), morcilla (sanguinaccio) o costine.

Molto curato è anche il buffet dei dolci, che viene allestito con grande attenzione dagli sposi. Oltre alla torta nuziale, solitamente realizzata a più piani, si gustano dulce de leche, helado (gelato artigianale) e pasticcini. Infine, capitolo bevande: in questo caso, sono protagonisti assoluti i buoni vini locali.

In moltissime cerimonie, visto il prolungarsi dei balli fino alle prime luci dell’alba, gli sposi organizzano anche una colazione a base di snack, sia dolci che salati, come medialunas (croissant) e panchos (hot dog).