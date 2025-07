Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Egitto

Dal rito religioso al menù, passando per gli abiti tradizionali: ecco quali sono le caratteristiche dei matrimoni in Egitto

123RF Come vengono celebrati i matrimoni in Egitto

Pochi Paesi al mondo possono vantare un patrimonio artistico e culturale pari a quello dell’Egitto. Ad affascinare, non sono solo piramidi e antichi templi, ma anche le tradizioni millenarie che permeano la vita quotidiana al Cairo e dintorni.

I matrimoni, da questo punto di vista, non fanno eccezione, conservando riti ed usanze secolari che hanno resistito alla prova del tempo. Ecco quali sono le tradizioni più popolari delle nozze in Egitto.

Tradizioni pre-matrimoniali egiziane

Ancora prima del matrimonio, gli sposi egiziani più legati alla tradizione sono tenuti ad osservare una serie di riti molto antichi e profondamente radicati nella cultura locale.

L’annuncio pubblico e la dote

Il primo rito di avvicinamento al matrimonio in Egitto è una dichiarazione pubblica chiamata Je peniot, che precede il fidanzamento: è proprio durante questo evento che le famiglie decidono quali tradizioni egiziane onorare. Su tutte, si distinguono il mahr e la shabka. Il mahr (dote), è una somma di denaro che lo sposo offre alla famiglia della futura moglie; la shabka è invece un dono in oro e pietre preziose che il ragazzo fa alla promessa sposa. Quando entrambe le famiglie raggiungono un accordo, viene letto il katb el-ketab, ossia il contratto di matrimonio che contiene tutti i dettagli relativi a mahr e shabka. Successivamente, vengono declamate le scritture sacre agli sposi, e solo a quel punto si fissa la data ufficiale del fidanzamento.

La festa di fidanzamento

Per celebrare il fidanzamento ufficiale, viene organizzata una sontuosa festa dai genitori della coppia. La famiglia della sposa ospita l’evento nella sua casa, invitando amici intimi e familiari dei due fidanzati. Il party è caratterizzato da decorazioni elaborate, musica e un banchetto in cui viene presentata la shabka. Al termine della festa, i futuri sposi possono iniziare la ricerca della loro nuova casa: tuttavia, anche dopo il fidanzamento, la coppia non è autorizzata a incontrarsi da sola, se non in presenza di un accompagnatore.

La notte dell’henné

La sera prima del matrimonio si tiene invece la laylat al-hinna, ovvero la notte dell’henné. Durante questa serata, tutte le donne della famiglia si riuniscono per decorare le mani e i piedi della sposa con intricati disegni tradizionali di henné: la ragazza indossa spesso un bellissimo abito rosa in cotone o seta, e la serata è animata da canti e danze. Questo rito, che ha origini millenarie, porta felicità e buona fortuna alla futura coppia.

Il look nuziale in Egitto

Alcune coppie egiziane scelgono per le proprie nozze look tradizionali, mentre altre preferiscono mescolare elementi moderni. Le spose possono scegliere tra un abito bianco ed uno colorato, in tonalità gioiello o rosso. A non mancare mai è il velo, simbolo per eccellenza di modestia. Gli sposi, invece, possono indossare un completo nero o uno smoking nel caso di cerimonie moderne, oppure kaftani o galabeyas eleganti per riti più classici. Non è raro che, nel caso di più eventi nella stessa giornata, si possano anche utilizzare più abiti.

Agli invitati non viene generalmente imposto un codice di abbigliamento rigido: in linea di massima, è tuttavia consigliato un look elegante o semi-formale. Sono invece assolutamente vietati i pantaloncini, che sono considerati alla stregua della biancheria intima.

La cerimonia di nozze egiziana

Una cerimonia di nozze egiziana inizia solitamente con l’arrivo della sposa e dello sposo presso il luogo del matrimonio. Ad attenderli, ci sono il corteo nuziale e un gruppo di artisti, tra cui suonatori di tamburo e danzatrici del ventre. Dopo che la coppia attraversa il corteo, viene accolta da un vescovo o sacerdote copto che celebra la cerimonia. Di solito, il rito dura circa tra i 45 minuti e un’ora, e include inni e preghiere; letture pubbliche; unzione con olio santo e benedizione delle corone.

Il fulcro della cerimonia è lo scambio degli anelli. È importante sottolineare che gli sposi egiziani tendono a preferire fedi nuziali semplici, come fasce d’oro o d’argento. Durante il fidanzamento, l’anello si porta sulla mano destra e viene spostato sulla mano sinistra durante il rito.

Il ricevimento di matrimonio in Egitto

Dopo la cerimonia inizia la festa e vera e propria. L’ingresso degli sposi nella location del banchetto è accompagnato dalla zaffa, un corteo nuziale solitamente molto rumoroso e vivace. Tradizionalmente, gli uomini nella processione cantano e suonano tamburi e trombe, mentre le donne emettono lo zaghrouta, un suono acuto e melodico che esprime la loro gioia e celebrazione per l’unione.

Un altro momento importante vede il padre della sposa presentare simbolicamente la figlia allo sposo: a questo punto, il ragazzo le solleva il velo e le dà un bacio sulla guancia o sulla fronte, dopodiché il corteo riprende. Successivamente, gli sposi trascorrono la serata seduti sulla kosha, una pedana rialzata con un divano elegante e decorazioni regali. Di tanto in tanto si alzano per ballare, salutare gli ospiti e scattare fotografie.

Intrattenimento

La musica è una parte fondamentale dei matrimoni egiziani, e spesso le coppie si esercitano in una coreografia in vista del grande giorno. Non è raro che gli sposi eseguano un ballo di coppia ben studiato. Per gli invitati, invece, il matrimonio è anche una buona occasione per trovare un potenziale partner.

Il menù

I banchetti egiziani sono particolarmente sontuosi poiché devono rappresentare la ricchezza delle due famiglie che si uniscono. I pasti possono includere stufati, insalate, carne, una ricetta tradizionale chiamata fattah e dolci. Le coppie egiziane scelgono solitamente una torta nuziale elaborata e a più strati, e la tradizione vuole che gli sposi se ne porgano un pezzo a vicenda. Infine, bevono lo sharbat, una bevanda dolce tradizionale a base di frutta ed erbe.

Le tradizioni post-matrimoniali egiziane

Le celebrazioni nuziali egiziane possono prolungarsi fino alle prime ore del mattino. Al termine della cerimonia, la sposa lancia il bouquet alle invitate, come accade nei matrimoni occidentali. Gli sposi si allontanano quindi dalla location mentre gli ospiti lanciano loro chicchi di cereali per simboleggiare prosperità e fertilità nella loro nuova vita insieme.

In quanto ai doni di nozze, è comune che amici e parenti regalino denaro alla coppia: una tradizione particolare è quella della nuqtah, in cui gli invitati infilano discretamente dei soldi nella borsa della sposa durante il ricevimento.