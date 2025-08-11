Matrimoni dal mondo, quali sono le tradizioni delle nozze in Albania

Caratterizzati da antiche usanze e sontuosi banchetti, i matrimoni in Albania sono tra i più suggestivi d'Europa

123RF Due sposi albanesi

I matrimoni in Albania riflettono lo spirito e i valori tradizionali del posto: in ogni cerimonia che si rispetti, un ruolo centrale viene quindi ricoperto dalla famiglia e dagli amici. Tuttavia, le usanze possono leggermente cambiare a seconda delle origini della coppia e in base alla religione professata dagli sposi.

Dovunque ci si trovi, ad ogni modo, prender parte ad un matrimonio albanese può rivelarsi un’esperienza unica nel suo genere, in cui si fondono convivialità e spiritualità.

Tradizioni albanesi pre-matrimoniali

In Albania i festeggiamenti nuziali iniziano prima del matrimonio, quando le due famiglie si incontrano: in vista del sì, gli sposi devono quindi prendere parte ad alcuni eventi.

Festa di fidanzamento

In molte zone dell’Albania, la festa di fidanzamento ha la stessa importanza del matrimonio. In questa occasione, le due famiglie si incontrano per un banchetto, mentre i futuri sposi scambiano un anello come simbolo del loro impegno: da questo momento, i due sono indissolubilmente legati, ed è molto difficile che un fidanzamento venga rotto.

Allo stesso tempo, gli amici intimi della famiglia dello sposo si recano a casa della futura moglie per chiedere la sua mano. Molti le offrono gioielli d’oro, come collane, anelli, bracciali e orologi, ma anche profumi, che in passato non erano disponibili sotto il regime comunista. La famiglia della ragazza li accoglie con bevande come il lokum, frutta e caffè. Bere il caffè insieme, in particolare, viene visto come un accordo tra le famiglie in vista del matrimonio. Durante la festa di fidanzamento, infine, viene concordata una data per il sì e la dote.

La dote della sposa

Tradizionalmente, la dote della sposa comprende biancheria da letto, vestiti e gioielli che la ragazza porterà nella sua nuova casa. In alcune aree del Paese la famiglia dello sposo può anche avere richieste precise su cosa la sposa debba avere nella sua dote, implicando quindi l’appartenenza ad una determinata classe sociale.

In altre zone, invece, lo sposo deve portare la fidanzata a fare shopping per acquistare oggetti per la nuova casa prima del matrimonio. Si tratta di un’usanza molto diffusa nelle aree rurali dell’Albania, mentre è andata quasi del tutto perduta nelle città.

L’ invio dell’abito alla sposa

Con l’avvicinarsi della settimana di nozze, la famiglia dello sposo invia l’abito da sposa alla futura moglie. In genere, il mercoledì o il giovedì precedenti ai fiori d’arancio, una “delegazione” della famiglia del ragazzo arriva con l’abito nuziale e altri vestiti eleganti per la ragazza.

Nell’Albania meridionale, l’abito viene messo invece all’interno di una valigia che include anche altri simboli di buon augurio: riso (per la fertilità), caramelle (per la dolcezza nella relazione), foglie di basilico fresco e fiori. In questa occasione, la famiglia della sposa offre doni ai parenti stretti dello sposo, come genitori, fratelli, zie e zii.

Abiti da matrimonio in Albania

La caratteristica più importante di un look da matrimonio in Albania è la praticità: gli ospiti, infatti, devono sentirsi liberi di ballare. Amici e parenti amano puntare su abiti nuovi e ben curati per onorare la coppia e la famiglia, ma è fondamentale che siano comodi per potersi divertire per ore a suon di cibo e danze. Gli invitati evitano inoltre il nero, associato a funerali e lutto, perché porterebbe sfortuna.

La maggior parte degli sposi sceglie, in vista del sì, tonalità “audaci”: su tutte il rosso, considerato colore nazionale, ma anche oro, argento o blu. Alcune coppie indossano il vestito tradizionale da matrimonio albanese, che si chiama veshje e ketunit. Di solito comprende una gonna nera, camicia bianca, gilet nero e cintura dorata o rossa, anche se ne esistono molte varianti. I gilet (jelek) sono spesso ricamati con fili d’oro e cristalli costosi in motivi ornamentali. Gli uomini possono indossare cappelli di lana bianca chiamati geleshe. Sebbene questi abiti siano meno comuni oggi, molti sposi li indossano almeno in un momento della festa per onorare le proprie radici.

Cerimonia nuziale albanese

Il matrimonio legale in Albania richiede due testimoni e si celebra presso il municipio. Spesso la coppia, accompagnata da pochi familiari e amici, si reca all’ufficio per firmare l’atto un po’ in sordina: questa cerimonia non rappresenta infatti un grande evento nella cultura nuziale albanese, ed è quasi sempre seguita da un rito religioso.

I cristiani e musulmani possono celebrare il sì in chiesa o moschea, ma la registrazione legale resta obbligatoria: questa cerimonia avviene spesso il giovedì, lasciando il weekend per i banchetti. Dopo l’atto civile, tuttavia, alcune coppie organizzano una cena o un cocktail per i familiari stretti.

Il ricevimento nuziale in Albania

In Albania, le feste successive alla cerimonia legale sono considerate il “vero matrimonio”. Tradizionalmente, la famiglia della sposa ospita un banchetto il sabato e quella dello sposo la domenica. Oggi si combinano spesso in un’unica festa il sabato.

Banchetti della sposa e dello sposo

Il banchetto della sposa, di solito a pranzo, serve come momento di addio alla famiglia della ragazza. In Albania centrale, l’evento termina tradizionalmente con le lacrime della sposa e con la sua benedizione con miele e sale da parte della donna più anziana della famiglia.

Il banchetto dello sposo inizia invece con la krushqit: una “delegazione” di auto, da due a più di cinque, va a prendere la sposa per portarla alla nuova casa. Le vetture, spesso decorate e rumorose, annunciano l’arrivo anche con spari in aria.

Menù

Il cibo è molto importante nei matrimoni albanesi: un vero banchetto tradizionale offre molta carne, soprattutto manzo, servita in piatti e con salse diverse. Patate e verdure sono più rare, poiché non sono considerate adatte alla situazione. La bevanda tipica è invece il raki, una grappa di frutta al 45-50% di gradazione, servita spesso nei brindisi. Come in gran parte dei Paesi Occidentali, c’è infine spazio per dolci e torte.

Danze e musica tradizionali

I matrimoni albanesi sono famosi anche per le danze che spesso vedono protagonisti gli sposi e i loro ospiti. Tra le più comuni c’è il Shota (o Shotë), in cui tutti danzano in cerchio agitando fazzoletti in aria. Un altro ballo tradizionale è il Napoleon, in cui i parenti anziani gettano soldi sulla coppia mentre ballano. Questa usanza, nata in Albania centrale, oggi si è diffusa anche in altri Paesi come Romania e addirittura Australia.