Matrimonio alternativo: idee per una location originale

Fonte: 123rf Matrimonio in barca

State cercando una location perfetta per il vostro matrimonio ma vorreste qualcosa di alternativo ai soliti ristoranti o spazi all’aperto? Le opzioni non tradizionali sono molteplici, e potrebbero rivelarsi sorprendentemente affascinanti e a misura di budget.

Organizzare un matrimonio alternativo non è tuttavia semplice: se siete a corto di idee, ecco qualche suggerimento per una location di nozze fuori dagli schemi ma assolutamente indimenticabile.

Idee di location alternativa per il matrimonio

Sempre più sposi preferiscono un matrimonio che sia un riflesso autentico della loro relazione, e non un semplice evento pensato per venire incontro alle aspettative altrui. Puntando su dei fiori d’arancio non tradizionali, molte coppie possono contare su prezzi più contenuti, maggiore flessibilità in termini logistici e, ovviamente, una fedele rappresentazione della propria personalità.

All’interno o all’esterno, semplici o stravaganti, esistono diversi tipi di location per gli sposi che siano alla ricerca di un luogo assolutamente unico nel suo genere per il loro sì: eccone una selezione per voi.

Il vostro giardino di casa



Se avete pensato ad una cerimonia di carattere intimo ed informale, riservata a pochi parenti ed amici, dovreste scegliere una location che rifletta in pieno questo tipo di atmosfera. E quale soluzione migliore del giardino della vostra abitazione per celebrare in modo semplice, ma assolutamente autentico, il coronamento del vostro sogno d’amore?

Si tratta ovviamente di una scelta non adatta a tutti i matrimoni, ma perfetta per chi abbia organizzato un banchetto con pochi ospiti e non abbia pretese di nozze faraoniche. Celebrare il sì nel proprio giardino potrebbe rivelarsi una scelta vincente per le cerimonie nel periodo primaverile ed estivo, oppure se sognate di inaugurare il nostro il vostro nido d’amore in grande stile.

Noleggiare un’abitazione privata

Diverse piattaforme online mettono a disposizione abitazioni dallo stile unico ed inconfondibile, che potrebbero rivelarsi perfette non solo come destinazione del proprio viaggio dei sogni, ma anche come cornice per il vostro sì. Perché quindi non approfittarne per trasformare un sofisticato loft o una villa immersa nella natura in una perfetta location per i fiori d’arancio?

Anche in questo caso, ci sono alcune considerazioni da fare prima di procedere con la prenotazione. In primis, si tratta di una soluzione più adatta alle cerimonie con pochi invitati. In secondo luogo, è fondamentale assicurarsi di scegliere una location party friendly: avvisate quindi i proprietari dell’immobile sulle vostre intenzioni, e accordatevi con loro sulle assicurazioni per eventuali danni.

A bordo di una nave o di un catamarano

Se avete a disposizione una barca di famiglia o abitate in una location marittima, noleggiare una nave per pronunciare il vostro sì tra le onde potrebbe rivelarsi una soluzione molto suggestiva, oltre che decisamente romantica.

Esistono diverse compagnie che mettono a disposizione veicoli marittimi sui generis per i fiori d’arancio: in base al numero di ospiti della vostra cerimonia, potrete puntare su navi di dimensioni differenti, chiedendo al capitano di officiare le vostre nozze.

Tra i tralci di un vigneto

Se avete organizzato un destination wedding tra le colline della Toscana, non potrete che scegliere i colori e profumi di un vigneto per celebrare il vostro sì. Questa soluzione, oltre a regalare una cornice perfetta per l’album di nozze, offrirà anche un buffet a base di ottimi vini per i vostri ospiti ed invitati. Trattandosi tuttavia di spazi outdoor, l’ opzione è maggiormente consigliata per matrimoni nella bella stagione.

In una fattoria

Amate la natura e sognate una cerimonia nel verde? Lasciatevi conquistare dal fascino semplice ma genuino di una fattoria. Tra spazi incontaminati, panche di legno e atmosfere rustiche, questa soluzione rappresenta la cornice ideale per matrimoni dal tocco bucolico e cottagecore, ed offre agli sposi la possibilità di portare in tavola piatti che, definire a km zero, sarebbe riduttivo.

Tra gli scaffali di una biblioteca

Se siete cresciuti leggendo libri e sfogliando volumi di diverso tipo, non potrete che scegliere una biblioteca come location del vostro matrimonio. Anche in questo caso, informatevi presso le strutture della vostra città, assicurandovi che mettano a disposizione degli sposi i propri spazi per eventi privati.

Tra i vantaggi di questa soluzione c’è sicuramente la possibilità di impreziosire il vostro album di nozze con degli scatti irripetibili, ma bisognerà provvedere in modo differente per il banchetto: è molto difficile infatti che vi sia concesso di allestire un buffet o un piccolo aperitivo nelle sale di lettura.

In un faro a picco sul mare

Se avete organizzato un matrimonio in riva al mare, non può esserci location più suggestiva di un faro a picco sulla costa per pronunciare il vostro sì. Una cornice quasi cinematografica, che promette di lasciare ospiti e festeggiati senza fiato.

In una baita di montagna

Se avete pensato ad un matrimonio invernale, approfittate delle atmosfere innevate per rendere ancora più romantico il vostro sì. Tra le location che meglio si sposano con questo tipo di cerimonia, ci sono ovviamente le baite di montagna: cornici semplici e conviviali, particolarmente adatte per le nozze all’insegna del buon cibo e della buona musica.

In una galleria d’arte

Molti sposi scelgono per il proprio matrimonio delle cornici che riflettano a pieno le loro passioni. Se siete amanti dell’arte, quindi, perché non pronunciare il fatidico sì immersi tra quadri e statue? Sempre più coppie individuano come location per i propri fiori d’arancio delle suggestive gallerie d’arte: alcune strutture, soprattutto quelle private, mettono infatti a disposizione i propri spazi per eventi di questo tipo. Una soluzione ricercata e moderna, ideale per le cerimonie in cui la cornice e l’estetica abbiano un ruolo assolutamente centrale.

Nel luogo del vostro primo appuntamento

Le coppie più romantiche potrebbero decidere di coronare il proprio sogno d’amore lì dove tutto è iniziato: nel luogo del loro primo appuntamento. Che si tratti di un ristorante o di un parco, la soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente efficace se avete pensato ad un rito simbolico o ad un elopement wedding. E proprio per restare fedeli allo spirito della fuga d’amore, portate con voi solo pochi ed intimi amici: sarà un modo perfetto per restituire alla vostra relazione un valore autentico e speciale.