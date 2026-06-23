Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono giurati amore eterno in Veneto. L'abito elegante della sposa conquista i fan: "Composta, naturale e rispettosa della Chiesa"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha detto sì a Raoul Bellanova. La conduttrice e modella vicentina, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e il calciatore dell’Atalanta hanno pronunciato il loro sì in Veneto, terra d’origine della sposa, circondati dall’affetto di familiari e amici.

La cerimonia si è svolta a San Giorgio di Valpolicella, uno dei borghi più suggestivi della provincia di Verona, dove la coppia ha scelto di celebrare un momento tanto importante della propria vita. A poche ore dalle nozze, sono stati proprio gli sposi a condividere sui social i primi scatti del matrimonio.

Gli abiti nuziali, le fedi in primo piano e i sorrisi che raccontano tutta la felicità del momento, accompagnata da una semplice ma significativa didascalia: “Marito e moglie”.

Per l’occasione, Paola ha scelto un elegante abito bianco in pizzo con maniche lunghe, dal gusto raffinato e sobrio. Ad accompagnarla all’altare è stato il padre, che l’ha condotta fino a Bellanova in uno dei momenti più emozionanti della cerimonia.

Dopo lo scambio delle promesse, gli sposi sono stati accolti all’uscita dalla chiesa dal tradizionale lancio del riso e dall’entusiasmo degli invitati.

L’abito da sposa di Paola Di Benedetto

A catturare l’attenzione sul web non è stata soltanto l’emozione del matrimonio, ma anche la scelta dell’abito da sposa. Per il giorno delle nozze, Paola Di Benedetto ha puntato su un modello raffinato e senza eccessi: un vestito bianco in raso, con maniche lunghe in pizzo e una linea elegante che ha valorizzato la sua figura senza rinunciare alla sobrietà.

Un look che si è distinto per il suo stile classico e per la perfetta sintonia con il contesto religioso della cerimonia.

Le immagini condivise dagli sposi sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di commenti e messaggi di auguri. Tra le reazioni più apprezzate spiccano quelle di alcuni fan che hanno elogiato la scelta della conduttrice, sottolineando la compostezza e l’eleganza mostrata durante la celebrazione.

“Finalmente una sposa che rispetta il luogo sacro, composta, raffinata e naturale”, ha scritto qualcuno. Un commento a cui se ne sono aggiunti molti altri sulla stessa linea: “Finalmente una sposa che ha rispetto della Chiesa”, ha aggiunto qualcun altro.

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Bellanova

La proposta di matrimonio di Raoul Bellanova è arrivata nell’estate 2025, a neppure due anni dal primo incontro. Da allora sono iniziati i preparativi per l’evento, culminati nella cerimonia celebrata in questi giorni.

Poche ore prima delle nozze, Paola Di Benedetto ha salutato la sua vita da nubile con una romantica storia Instagram insieme al futuro marito, accompagnata dalla frase: “Ultima sera da fidanzatini”. Ovviamente non è mancato il tradizionale addio al nubilato, festeggiato a Forte dei Marmi insieme alle amiche più care.

L’inizio della relazione era stato raccontato dalla stessa Di Benedetto durante un’intervista a Verissimo all’inizio del 2025. La conduttrice aveva spiegato come il calciatore fosse riuscito a conquistarla con un gesto tanto semplice quanto originale.

“Mi ha mandato un mazzo gigante di rose azzurre”, aveva raccontato, spiegando che successivamente alcuni amici comuni le avevano rivelato chi fosse il misterioso mittente. Da quel momento era stata lei a fare il primo passo, contattandolo sui social e accettando di incontrarlo. “Al primo appuntamento è scoccata la scintilla”, aveva confessato.

Nel corso della stessa intervista, Paola aveva parlato anche delle sfide affrontate dalla coppia. Per un periodo i due si erano lasciati, per poi pentirsi subito e riprovarci.

“Siamo giovani e abbiamo due caratteri molto forti. Per conoscersi bisogna imparare a fidarsi e trovare compromessi”, aveva confidato. Un percorso che, a suo dire, ha contribuito a rendere il loro legame ancora più solido. “Oggi siamo una squadra fortissima”, aveva ribadito.

E a giudicare dalle immagini delle nozze e dalla gioia condivisa con amici, parenti e fan, quella squadra è pronta ad affrontare insieme un nuovo capitolo della propria vita.