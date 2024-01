Salvatore Esposito si sposa, chi è Paola Rossi, la fidanzata del “Genny” di Gomorra

Salvatore Esposito: il matrimonio è vicino. La proposta di matrimonio in ginocchio a New York commuove e diverte

Fonte: IPA Salvatore Esposito e Paola Rossi

Salvatore Esposito si sposa. Proprio così, il volto di Genny Savastano, personaggio indimenticabile di Gomorra convolerà presto a nozze con la fidanzata di sempre, l’agente di spettacolo Paola Rossi. “Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita”, ha scritto l’attore su Instagram condividendo una foto della proposta, “Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere”.

Salvatore Esposito si sposa con la fidanzata Paola Rossi

Quale notizia migliore per iniziare il nuovo anno se non quella di un nuovo matrimonio in arrivo? È il caso di Salvatore Esposito, che a il 31 dicembre 2023 ha chiesto alla fidanzata di sempre, Paola Rossi, di sposarlo. “PS: She said yes”, ha scritto l’attore dopo aver condiviso il video della proposta, coraggiosa e divertente, sulla pista di ghiaccio con lo sfondo del Rockefeller Center Christmas Tree. La foto ha fatto pieno di like sui social così come si sono susseguiti commenti di auguri da parte di amici, fan e familiari della coppia.

Ma Salvatore Esposito ha scelto di condividere anche il video della dolcissima proposta. Le immagini lo mostrano in ginocchio mentre porge l’anello alla compagna. Il tutto circondato dal bianco meraviglioso del ghiaccio e dalle luci colorate dell’albero iconico dei film statunitensi più romantici di sempre. “‘Ubi tu , ibi ego’ / Ovunque sarai,io sarò. / Ps : She said Yes 💍”, queste le poche parole che hanno accompagnato le immagini su Instagram.

Chi è Paola Rossi

Paola Rossi è dunque ufficialmente fidanzata con Salvatore Esposito, attore famosissimo di Gomorra. La ragazza è un’esperta di legge e spettacolo, due passioni che l’hanno portata a diventare agente nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto raccontano in molti, Paola Rossi sarebbe stata colpita da un vero e proprio “colpo di fulmine” dopo aver visto alcune interviste su Sky di Salvatore Esposito. Poco dopo quelle interviste, i due hanno organizzato un incontro in Spagna, dove Paola si trovava per un Erasmus, mentre l’attore era in vacanza.

Fonte: IPA

Sul loro primo incontro, riporta Il Sussidiario, l’attore ha raccontato: “L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì. All’inizio pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza”. I due, come aveva dichiarato anche l’attore, sono propensi a creare una famiglia insieme in futuro. “Sogno di creare una famiglia”, aveva detto, “che sia con la mia fidanzata. Paola è bella, intelligente, simpatica e sa come farmi sorridere”.