Grande Fratello Vip, anticipazioni 2 ottobre: lo scontro Jonathan-Guendalina e la scelta di Piera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Il 2 ottobre 2026 Ilary Blasi torna su Canale Cinque con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality è ormai entrato nel vivo e, dopo l’eliminazione di Michelle nell’ultimo appuntamento, si prepara a nuovi colpi di scena e uscite.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2 ottobre

Cosa succederà nella puntata del 2 ottobre del Grande Fratello Vip? Stasera saranno quattro i concorrenti che si giocheranno la permanenza nella Casa di Cinecittà. Ilary Blasi infatti ha chiesto al pubblico di votare la persona che vorrebbe salvare fra Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi.

Dunque questi concorrenti non verranno eliminati direttamente, ma alla chiusura del televoto il concorrente meno votato diventerà il primissimo candidato per la prossima eliminazione. Giancarlo Danto, entrato come amico e confidente di Valeria Marini, non è riuscito a conquistare i suoi compagni d’avventura, tanto da ricevere ben cinque nomination. Alex Belli nella scorsa puntata era stato nominato da quattro persone, mentre Varsi e Marina La Rosa avevano ricevuto due nomination a testa.

Il gioco è ormai entrato nel vivo e le dinamiche fra i concorrenti hanno appena iniziato ad attivarsi. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli scontri che hanno animato la Casa di Cinecittà. Federica Morello continua ad essere nel mirino di molti inquilini. L’ultimo scontro è quello con Guendalina Tavassi per via di una rinoplastica. La concorrente infatti è convinta che Federica si sia rifatta il naso, ma lei nega. Il dibattito sulla chirurgia estetica è presto degenerato in una vera e propria lite fra le concorrenti. Un confronto che, di sicuro, finirà sotto i riflettori durante la puntata del 2 ottobre del GF Vip.

Spazio anche al percorso di Jonathan nel reality di Canale Cinque. Se inizialmente il concorrente sembrava molto amato dai suoi colleghi, ora sembrano emergere le prime crepe. A far sorgere dei dubbi è stata la lite con Guendalina Tavassi che ha accusato l’esperto di moda di essere troppo neutrale.

“Jonathan vuole andare d’accordo con tutti, ma in generale tanti qui dentro provano sempre a non dire quello che pensano – ha tuonato Guendalina -. Io divento pazza quando vedo questi atteggiamenti. Hanno tutti paura di litigare. Magari ti nominano e poi arrivano e ti dicono, ‘scusami ti voglio bene’. Fuori da qui non ci credo che si comportano così”. Se dico quello che penso mi metto contro tutti e creo il panico. Qui tutti fanno gli amici di tutti, non vogliono schierarsi, danno ragione a tutti. Non si espongono, sono tutti trattenuti perché hanno paura di essere nominati“.

Infine spazio alla crisi sentimentale di Piera Meloni che negli ultimi giorni aveva affermato di voler lasciare il fidanzato Gian Marco perché attratta da Roncaccia. Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata del GF Vip e quale sarà la decisione dell’influencer.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

La sesta puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda il 2 ottobre in prima serata su Canale Cinque dopo il consueto appuntamento con il game show di Gerry Scotti e Samira Lui. La Ruota della Fortuna dunque aprirà la strada al reality di Ilary Blasi, con un nuovo appassionante appuntamento. La diretta sarà disponibile, per chi lo volesse, anche in streaming su Mediaset Infinity, mentre su Mediaset Extra andrà in scena il quotidiano collegamento con la Casa di Cinecittà.