Samira Lui, prove “da sposa” in completo bianco: non sfugge il dettaglio brillante

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IPA Samira Lui in completo bianco

Samira Lui ci ha abituati a un’eleganza sempre molto riconoscibile, fatta di look curati e femminili, tanto davanti alle telecamere quanto nelle occasioni lontane dagli impegni televisivi. A La Ruota della Fortuna, dove accompagna Gerry Scotti tra una manche e l’altra, il suo stile è ormai parte del personaggio che il pubblico ha imparato a conoscere. E anche al Festival dello Spettacolo, la sua eleganza non è passata inosservata.

Per l’occasione Samira ha scelto un completo total white. Un’immagine che inevitabilmente riporta alla mente le tante indiscrezioni sulle nozze con il compagno Luigi Punzo, di cui si è parlato a lungo negli ultimi mesi. Intanto, però, Samira dimostra che il bianco le dona particolarmente.

Samira Lui, il completo bianco e il dettaglio brillante

Chi segue Samira Lui sa quanto sia importante per lei la storia d’amore con Luigi Punzo. I due stanno insieme da otto anni e, nel tempo, la possibilità di vederli all’altare è diventata uno degli argomenti più chiacchierati intorno alla vita privata della showgirl. Tra indiscrezioni, annunci che sembravano anticipare una cerimonia imminente e successive voci di un rinvio, il matrimonio è finito più volte al centro dell’attenzione.

E così, quando Samira si presenta con un completo bianco, è facile lasciarsi suggestionare da un’immagine che ha qualcosa di vagamente nuziale.

Durante l’apertura del Festival dello Spettacolo si è presentata con un bellissimo due pezzi total white: una camicia bianca dalla linea morbida, con un elegante gioco di pieghe verticali sul davanti e una gonna a tubino dalla lunghezza midi che accompagna perfettamente la silhouette.

A rendere particolare la camicia sono anche i polsini ampi, con un piccolo spacco laterale che aggiunge movimento a un capo altrimenti molto pulito. La gonna, invece, presenta una linea aderente, mantenendo un equilibrio tra eleganza e semplicità.

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Un completo molto raffinato, che potrebbe tranquillamente trovare posto anche nel guardaroba di una futura sposa alla ricerca di un’alternativa all’abito tradizionale.

A completare l’insieme ci pensano un paio di décolleté a punta marroni, che creano un contrasto delicato con il bianco dell’outfit.

Ma ad attirare lo sguardo è sicuramente l’anello che Samira porta al dito: un dettaglio luminoso che, però, sembra proprio non avere a che fare con una proposta.

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Samira Lui e Luigi Punzo, la verità sulle nozze

Le aspettative intorno a un possibile matrimonio con Luigi Punzo non sono nate dal nulla. La relazione tra i due è solida e dura ormai da otto anni. Samira ha sempre raccontato con affetto il rapporto con il compagno, che considera una presenza fondamentale nella sua vita e un grande sostenitore del suo percorso professionale.

A fare chiarezza sulle tante indiscrezioni è stata proprio lei, ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista, la conduttrice le ha chiesto se fosse arrivata la proposta di matrimonio, anche alla luce delle voci che nei mesi precedenti avevano parlato di nozze già annunciate e poi rimandate.

La risposta di Samira è stata piuttosto netta. La showgirl ha smentito che ci sia stata una proposta e ha precisato che non è mai stata organizzata una cerimonia, né tantomeno rimandata.

Parole che hanno riportato la questione nella giusta prospettiva: Samira e Luigi stanno bene insieme, ma per il momento non sembrano avere fretta di fare il grande passo.

Per ora, dunque, nessuna data da segnare sul calendario e nessun matrimonio imminente. Ma il completo bianco sfoggiato al Festival dello Spettacolo ha certamente regalato un piccolo assaggio di quanto Samira potrebbe essere elegante in bianco. Per quello, però, ci sarà eventualmente tempo.