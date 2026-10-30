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IPA Samira Lui

Ormai da oltre un anno assieme tutte le sere, weekend e festivi compresi, Samira Lui e Gerry Scotti sono più affiatati che mai. Nella puntata di venerdì 30 ottobre de La Ruota Della Fortuna i due conduttori rivelano le proprie cattive abitudini e, in una slancio di inusitata apertura, Samira rivela anche ciò che proprio non sopporta del fidanzato Luigi Punzo. Un dettaglio che svela un dolce dettaglio della vita di coppia della showgirl Mediaset. Mentre il nuovo campione Andrea debutta con successo.

Samira Lui svela ciò che non sopporta del fidanzato

Una delle manche che più ha fatto sudare i concorrenti de La Ruota della Fortuna di quest’ultimo venerdì di ottobre è stato dedicato ai difetti dei mariti. ‘Non chiudono mai i cassetti’ era la frase da indovinare sul tabellone e, commentandolo, Gerry Scotti ha indagato sui difetti dei mariti delle sue concorrenti. Infine, si è rivolto alla collega Samira Lui. “Luigi li chiude i cassetti?” ha chiesto riferendosi al fidanzato Luigi Punzo.

“I cassetti li chiude” ha risposto lei, aggiungendo che il problema in casa è un altro. Il difetto del compagno di Samira è il disordine. “Lascia sempre i calzini e tutti i vestiti in giro” si è lamentata lei, ottenendo subito la comprensione dell’amico Gerry che ha lanciato un chiaro avvertimento all’imprenditore napoletano: “Luigi sei sotto osservazione!”.

Anche Luigi Punzo potrebbe diventare presto un marito

La manche de La Ruota della Fortuna era dedicata ai mariti, Luigi Punzo ne è diventato inconsapevole protagonista, seppur marito lui ancora non sia, ma potrebbe diventarlo presto. Samira Lui non ha mai nascosto di sognare le nozze e, in futuro, una famiglia. Scherzando, ha rivelato di lanciare messaggi subliminali all’innamorato ogni volta che si imbatte in un video sugli anelli di fidanzamento.

La proposta non è ancora arrivata, ma Samira è certa che Luigi sia l’uomo della sua vita. È il tempo ad averle dato tutte le risposte necessarie. La showgirl e l’imprenditore napoletano stanno assieme da ben otto anni. Il colpo di fulmine scattò a Formentera, dove lei, giovanissima modella, si trovava per un servizio fotografico.

“Non vorrai mica andare via?” chiese lui quando la vide preparare la valigia. Sull’isola Samira avrebbe dovuto restare appena una settimana, ma finì per trascorrerci l’intera estate. Non lasciò l’isola e non lasciò neppure Luigi. Manca soltanto il grande sì, ma per quello c’è tempo. Samira Lui è ancora giovane e prima di sistemarsi vuole concentrarsi sulla carriera, le nozze arriveranno solo dopo aver raggiunto una stabilità lavorativa. Anche per quella, mica sembra mancare troppo…

Andrea fa en plein a La Ruota della Fortuna

Le rivelazioni domestiche di Samira Lui non sono riuscite a distogliere l’attenzione dal nuovo talentuoso campione de La Ruota della Fortuna. Sbaragliando la concorrenza nonostante la sorte sembrasse remargli contro (un’inaspettata banca rotta gli ha fatto perdere 18.000 euro in un colpo solo) Andrea giunge di corsa alla manche finale della Ruota delle Meraviglie.

Senza alcuna incertezza il giovane Andrea in arrivo da Brescia indovina tutti e tre i tabelloni, in pochissimo tempo, e conclude la propria prima partita con un invidiabile bottino di ben 19.000 euro. Che, senza dubbio, crescerà ancora nelle prossime puntate.