La Ruota dei Campioni e delle Stelle, pagelle: Gerry Scotti sempre sul pezzo (8), Samira Lui brilla (7)

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna torna in prima serata con una puntata extra-large. Con La Ruota dei Campioni e… delle stelle, mercoledì 30 settembre per la seconda volta in questa stagione Gerry Scotti ha chiamato a raccolta nove tra i campioni più vincenti degli scorsi mesi. Accanto alla gara dei concorrenti, anche quella benefica che ha visto protagonisti Ale&Franz e Michelle Hunziker, che hanno accumulato un bel montepremi da dedicare a Mission Bambini. Uno show che è filato liscio dalle 20:40 a mezzanotte, per la gioia del pubblico che segue tutte le sere la trasmissione in prime time e che sarà stato ben felice di questa porzione maxi. Alla fine è Ilaria a portarsi a casa la partita, dopo la vittoria sfiorata la settimana precedente.

Gerry Scotti sempre sul pezzo. Voto: 8

Gerry Scotti è un professionista come ce ne sono pochi e non ha praticamente cedimenti nonostante la serata sia lunga. Scherza con Ale&Franz, dimostra complicità con Michelle Hunziker, incita i concorrenti, li bacchetta se il caso e guida il gioco rispiegando quando serve le regole. Dimostra sempre una grande empatia e gioisce sinceramente quando i giocatori indovinano la soluzione e si dispera quando sbagliano. Concede anche uno spogliarello sulle note di You can leave your hat on, che si ferma fortunatamente alla sola giacca.

Ogni tanto si dilunga un po’ con qualche aneddoto personale e con i ricordi dei grandi personaggi che ha conosciuto nel corso della sua lunga carriera. Ma sono piccole sbavature perdonabili, anche perché reggere una maratona di tre ore e mezzo è sfidante per chiunque. E lui se la cava alla grande.

Samira Lui brilla con un look da Oscar. Voto 7

“Hai un abito adatto per la notte degli Oscar” le dice Gerry Scotti quando entra in studio, e ha ragione. Vestito nero senza spalline e con lo spacco e un dettaglio luminoso a valorizzarle il décolleté, Samira Lui sembra brillare di luce propria. “Non riusciresti a essere brutta nemmeno se ci provassi”, commenta il conduttore quando lei prova (senza riuscirci troppo) a imitare la voce di Fantozzi.

Se La Ruota della Fortuna cambia formato, lei comunque resta una costante ormai imprescindibile. Proprio come Gerry, anche Samira partecipa emotivamente alle vicende dei concorrenti, sempre più a suo agio con loro e con Scotti. Ogni volta che il momento è propizio si prende la scena e dimostra ancora di più di saper stare sotto ai riflettori. Anche per lei reggere sulla lunga distanza non è sempre semplice, ma se la cava alla grande.

Ilaria, campionessa che non molla. Voto 9

Ilaria ritorna all’ultima sfida dei campioni dopo aver preso parte anche a quella della scorsa settimana, arrivando a un soffio dalla vittoria. Quando si trova in difficoltà e perde tutto, invece che farsi prendere dal panico reagisce ed è questo che la porta a primeggiare. La fortuna la assiste perché chiama lettere che spesso sono presenti in modo massiccio e per lei dare la soluzione dei tabelloni si rivela spesso un gioco da ragazzi. “Una delle campionesse più brave che ho visto giocare“, si complimenta Gerry Scotti ed ha ragione. Alla Ruota delle Meraviglie non è proprio centrata e sbaglia due risposte ma è comprensibile: dopo tutta la stanchezza e la tensione accumulate in 3 ore di puntata. Non può certo lamentarsi di un montepremi complessivo di 40.400 euro.

Federico vince la gara del fair play. Voto 7

Federico sembra essere l’uomo da battere: dopo aver vinto la sfida del 23 settembre arriva in finale anche nella seconda puntata de La Ruota dei Campioni e… delle stelle ed ha il montepremi più alto. Ma anche se probabilmente si sentiva già la vittoria in tasca, quando Ilaria lo batte sul fil di lana lui dimostra grande fair play: “Brava Ila, te l’avevo detto, brava! Brava!”. E dal modo in cui guarda l’avversaria si vede che è sincero. A stare in tv ci ha preso gusto, e davanti alle telecamere si trova sempre più a suo agio. Del resto lui stesso ha confidato di sognare una carriera in tv. Gerry Scotti lo presenta sottolineando la sua avvenenza, e la regia rincara la dose stringendo sui suoi occhi di ghiaccio, ma durante la gara dimostra di essere soprattutto molto preparato.

Emanuele acqua cheta. Voto: 6

La partita di Emanuele è stata ricca di emozioni e il concorrente arriva in finale con un montepremi di tutto rispetto. Chimico di professione, è stato campione in passato per sole due puntate ma Samira si ricorda bene di lui: “Il mio amico, eravamo vicini e non lo sapevamo” dice, riferendosi al fatto che hanno vissuto nello stesso paese. Tranquillo, sorridente, apparentemente impassibile: come l’acqua cheta che piano piano rompe i ponti. Quando sembra mettersi male riesce a mantenere la calma e la concentrazione e anche se non sempre ha la fortuna dalla sua parte, sa approfittare della sfortuna altrui per prendere le redini del gioco. Tra passamano e bancarotta, i suoi sfidanti perdono il montepremi mentre lui, lento e inesorabile, mette da parte. Anche questo è talento.

Ale&Franz campioni di beneficienza. Voto: 9

Ale&Franz sono una coppia collaudatissima e anche nel game show di Canale 5 si compensano, con Franz sfortunato durante i giri di ruota e Ale che invece, fortunato e preparato riesce inizialmente a racimolare un buon montepremi. “Come sei professionale”, lo prende in giro Michelle Hunziker mentre lui chiama con serietà le lettere che una a una si accendono sul tabellone. “Tu sei all’altezza dei nostri campioni” lo lusinga Gerry Scotti, mentre gli altri insorgono. Ale all’inizio non riesce a conquistare spazio e si dedica soprattutto alle battute: “Come se stessi guardando la puntata da casa” commenta scherzando. Poi però la gara si ribalta ed è lui a mettere insieme il montepremi più alto e ad andare alla ruota delle meraviglie. Insomma, una coppia perfettamente assortita: uno che dà le risposte e l’altro che si presta alle battute, e poi si danno il cambio.

Michelle Hunziker e un errore fatale. Voto: 8

Bellissima, semplice ed elegante, Michelle Hunziker ha scelto un look che mette in risalto il suo fisico spettacolare senza però puntare troppo sulla sensualità, con un top attillato nero e pantaloni a palazzo marroni. Scherza con Gerry Scotti e i suoi due sfidanti con la sua solita carica di simpatia, ma prende la gara sul serio soprattutto quando si ricorda lo scopo di beneficienza della partita. Nel gioco è carica e competitiva, con Gerry Scotti ha una chimica perfetta dopo tanti anni di collaborazione e alleggeriscono l’atmosfera con le loro battute. “Ma il rumore della ruota lo senti anche di notte?” chiede la concorrente al conduttore. Aveva accumulato 50mila euro nell’ultima manche, ma un piccolo errore le è costato la vittoria. Peccato, perché sarebbe stata una bella somma da dare in beneficienza a Mission Bambini.