Caterina Balivo cambia look e si presenta in tv con la frangetta: “Bellissima”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo ha aperto la stagione 2026-2027 de La Volta Buona su Rai 1 arrivando in studio con una nuovissima frangia. Un cambiamento di look che ha sorpreso piacevolmente i telespettatori, almeno considerando i numerosi commenti che sono arrivati sul profilo Instagram della trasmissione. Vota il nostro sondaggio.

Caterina Balivo, cambio di look inaspettato

Tra le tante novità di questa edizione de La Volta Buona c’è dunque anche il cambio di look di Caterina Balivo. La presentatrice ha optato per una nuova pettinatura con frangia sfilata che le dà un’immagine decisamente diversa rispetto al passato.

Davvero molto raffinata, la presentatrice è arrivata in studio per la prima puntata de La Volta Buona coi capelli castani leggermente mossi, lunghi oltre le spalle, e appunto la frangia che le incornicia il viso abbronzato dandole un’aria più vivace e sbarazzina.

Il cambio di look ha sorpreso il pubblico, infatti è stato del tutto inaspettato. Solo il giorno prima la Balivo aveva condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraevano “pronta per vedere la prima di Serpenti”, come recita la didascalia. In quei ritratti Caterina indossava un elegante tailleur pantaloni bianco e aveva raccolto i capelli in uno chignon. Ma della frangia nessun accenno.

Dunque, la nuova immagine deve essere stata realizzata a poche ore dall’inizio della trasmissione. E i fan della presentatrice hanno apprezzato.

Caterina Balivo con la frangia: bellissima

Ovviamente in molti si sono precipitati a commentare i post della prima puntata de La Volta Buona che la Rai ha condiviso sul profilo della trasmissione. Tra questi c’era anche la foto del nuovo look della padrona di casa che ha scelto per il debutto un elegante tubino color verde acqua e dei sandali neri, super sensuali.

I commenti si sono concentrati sulla nuova pettinatura della Balivo. E sono tutti di questo tenore: “Bellissima ❤️😍”; “Bellissima con il nuovo look❤️”; “Bellissima .. andrai alla grande come sempre .. l’Italia ti vuole bene ❤️❤️❤️❤️”; “Bellissima con la frangetta! Auguri per la nuova, strepitosa annata!”; “Bellissima la caterina❤️😘”. Qualcuno accenna a una vaga somiglianza con Vladimir Luxuria, ma la maggior parte dei telespettatori è concorde sul fatto che la frangia doni moltissimo a Caterina e che la trasmissione sarà anche quest’anno un successo.

Intanto, oltre al cambiamento di look, anche le novità introdotte a La Volta Buona sembrano aver incontrato il favore del pubblico, dall’arrivo di Gennarino che ha quindi lasciato Affari Tuoi al nuovo pianista Emanuele Fasano, mentre Antonio Mezzancella porterà altri tipi di esperienze.