Martina Miliddi si dedica una dolce lettera per i suoi 26 anni. Poi il pensiero al papà

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IPA Martina Miliddi, la dedica per i suoi 26 anni

Ventisei anni e una lettera che Martina Miliddi ha scritto a se stessa, o meglio a due versioni di sé: la bambina che è stata e la donna che è diventata.

Nel giorno del suo compleanno, la ballerina di Affari Tuoi ha scelto i social per condividere un pensiero dolcissimo accompagnato da una serie di fotografie che la ritraggono da piccola, con lo stesso sguardo vispo e i capelli corvini che la contraddistinguono ancora oggi.

Un filo che lega passato e presente, in un messaggio che i suoi follower hanno accolto con affetto e che, come spesso accade quando Martina si racconta, va oltre la semplice celebrazione di un compleanno.

Martina Miliddi, la dedica nel giorno del compleanno

Nella dedica, Martina ripercorre ventisei anni fatti di “capricci, ninne, patatine fritte, dolori, pianti, ma anche tanta gioia”, restituendo un ritratto bellissimo di una crescita fatta di alti e bassi più che di traguardi lineari da esibire.

C’è la bambina “per sempre ferma” delle fotografie, quella che nella vita avrebbe voluto incontrare la donna che Martina è oggi, “con le spalle larghe, controllo e consapevolezza“: un’immagine che racconta bene quanto la sua fragilità di un tempo si sia trasformata, con gli anni, in una forma di solidità conquistata sul campo.

Poi la ballerina decide di farsi una promessa, sussurrata a se stessa a distanza di anni: “non correre, ci vuole tempo. Sarà lo stesso tempo a darti una mano“.

Un consiglio dato a una versione più giovane di sé, ma che in realtà racconta bene che Martina vive il presente: con la pazienza necessaria per accettare un percorso fatto anche di dolore.

Il messaggio si chiude infatti con un ringraziamento che è una vera dichiarazione di forza: alla donna che è diventata, Martina dice grazie “per non aver dimenticato il dolore e per aver insistito”. Una frase che racchiude il senso di un percorso personale che l’ha vista crescere sotto i riflettori, prima ad Amici e poi nel cast di Affari Tuoi al fianco di Stefano De Martino, senza mai smettere di fare i conti con le proprie fragilità più intime.

Il pensiero a papà Antonio

A rendere ancora più toccante il post è la chiusura dedicata al padre Antonio, scomparso quando Martina aveva solo dieci anni in un incidente stradale in Sardegna. “26 anni e mio papà sempre con me”, ha scritto la ballerina, accompagnando le parole con un cuore trafitto.

Non è la prima volta che Martina sceglie di intrecciare i traguardi della propria vita al ricordo del padre: lo ha fatto in più occasioni, raccontando quanto quella perdita abbia segnato la sua crescita e quanto, ancora oggi, senta la sua presenza accanto a sé nei momenti importanti, belli o difficili che siano.

Per Martina, gioia e memoria non sono mai davvero separate: anche in un giorno di festa come il compleanno, oltre alla felicità di poter festeggiare i traguardi e un presente ricco di soddisfazioni, il pensiero verso chi non c’è più trova sempre il suo spazio, silenzioso ma costante.