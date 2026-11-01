Chi è Davide Lippi, figlio dell’ex allenatore della Nazionale italiana di calcio Marcello

ANSA Davide Lippi

La vera partita della vita spesso si combatte lontano dal campo. Davide Lippi, figlio dell’ex CT della Nazionale italiana, si è affermato come procuratore sportivo eppure, dietro il manager di successo, si cela un uomo che ha affrontato con grande coraggio la sua prova più dura: un anno di lotta contro la malattia, superato grazie al calore della famiglia e raccontato in un commovente post sui social.

La carriera di Davide Lippi

Classe 1977, la passione di Davide Lippi per il calcio nasce direttamente sul campo: da giovane gioca nelle serie minori e tra le fila del Viareggio. Verso la fine degli anni Novanta decide di cambiare rotta, entrando nell’area marketing della Juventus. Questa esperienza, unita alla laurea in Economia e Commercio con specializzazione in marketing sportivo, gli apre la strada per diventare procuratore con regolare licenza FIFA.

Inevitabile incontrare il pregiudizio di chi lo considera solo “figlio di”, ma Davide Lippi si impone rapidamente, grazie alla sua preparazione tecnica e a una visione strategica. Nel 2007 fonda insieme a Carlo Diana la Reset Group, un’agenzia innovativa che integra intermediazione calcistica, gestione dei diritti d’immagine e sport marketing per atleti e celebs. Negli anni la società espande le proprie attività anche ad altre discipline sportive, gestendo trattative per campioni di rilievo internazionale come Giorgio Chiellini e Leonardo Spinazzola.

Il rapporto col padre Marcello

Tra Davide e Marcello Lippi c’è sempre stato un forte legame, basato su stima e affetto reciproci. Il procuratore ha sempre definito il padre il suo modello di vita, una figura di riferimento persino al di sopra di leggende dello sport come Pelé. Nel lavoro, tuttavia, i rispettivi ruoli restano sempre nettamente separati.

È proprio l’ex CT della Nazionale a spingerlo verso la svolta manageriale, quando si presenta l’occasione nella Juventus, chiarendo senza mezzi termini che per coglierla avrebbe dovuto appendere gli scarpini al chiodo. Quella decisione provoca un’iniziale frizione tra i due, dissoltasi col passare del tempo.

L’amore per Nathalia Queiroga

Sempre molto riservato, Davide Lippi ha alle spalle una storia con Antonella Mosetti, ma oggi è felice al fianco della modella sudamericana Nathalia Queiroga, con la quale ha avuto la figlia Mia.

La malattia e l’ultimo messaggio sui social

Nell’autunno del 2026, il procuratore parla apertamente del periodo più difficile della sua vita: l’ultimo anno, segnato da una grave malattia. A 12 mesi dalla diagnosi, condivide su Instagram un emozionante video-racconto, con una raccolta di immagini che documentano le tappe del percorso terapeutico, tra momenti di degenza in ospedale accanto alla compagna Nathi, alla figlia Mia e ai genitori Marcello e Augusta e la ripresa all’aria aperta in sella alla bicicletta, preziosa alleata per la riabilitazione.

“Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte – si legge -, mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino. (…) È stato un anno pazzesco pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia. Sì, perché la guerra ancora sarà lunga, ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile”.