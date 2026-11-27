Ufficio Stampa Mediaset Ridge e Taylor in "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 13:40. Le puntate in onda dal 29 novembre al 5 dicembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei protagonisti. Partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la serie è arrivata alla stagione 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nel corso della settimana precedente, abbiamo lasciato i nostri protagonisti così. La gestione della Forrester Creations è diventata il centro di una profonda frattura tra i Forrester e Carter, che ha assunto il controllo dell’azienda con il sostegno di Hope. Ridge, Eric e Steffy non hanno accettato la svolta e hanno accusato Hope di aver manipolato Carter. Brooke, invece, si è schierata con la figlia e con il nuovo assetto, arrivando ad accettare il ruolo di amministratore delegato. La sua scelta ha aggravato la crisi con Ridge: dopo le accuse reciproche e la richiesta di allontanare Hope dallo chalet, Brooke ha deciso di rinunciare alla relazione. Intanto Steffy ha iniziato a pensare a un piano per riprendere la guida della casa di moda.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La sfida per la Forrester Creations. Steffy annuncia di voler riconquistare l’azienda e coinvolge Ridge ed Eric nel progetto di riportare la famiglia alla guida. Hope e Carter, intanto, proseguono con i loro piani per ampliare l’offerta della società.

• Una nuova opportunità nel mondo dei profumi. L’arrivo della celebre profumiera Daphne Rose apre a Hope e Carter la possibilità di lanciare una fragranza esclusiva chiamata Forrester. Brooke approva la collaborazione, pur attraversando un momento difficile per la rottura con Ridge e per i dubbi sul proprio ruolo in azienda.

• Ridge e Taylor si riavvicinano. Ridge organizza una serata romantica per Taylor e le propone di tornare a vivere insieme. I due si baciano, mentre Donna assiste di nascosto alla scena e avverte subito Brooke. Steffy e Finn festeggiano la fine della relazione tra Ridge e Brooke, convinti che Ridge e Taylor siano destinati a ritrovarsi.

• Steffy torna in azienda. Durante la colazione con Ridge e Taylor, Steffy annuncia che riprenderà a lavorare alla Forrester Creations, come parte del piano per riportare la società sotto il controllo della famiglia.

• Il segreto di Luna e i sospetti di Li. Bill ottiene gli arresti domiciliari per Luna, che sconterà la pena a casa Spencer senza che i figli di lui ne siano informati. La ragazza si sente compresa da Bill, mentre Li rimprovera Poppy e mette in dubbio la paternità di Luna. Rimasta sola, chiede al laboratorio di recuperare il fegato di Tom Starr.