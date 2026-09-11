Organizzazione in casa, come avere più spazio per le cose che amiamo

Non ci interessano case perfette ed essenziali, ma uno spazio abitativo che ci fa stare bene e migliora la qualità della vita riorganizzando stanze e oggetti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Salvatore Matarazzo - Ikea Belli organizzati

Organizzare casa non è più solo una questione di ordine, ma è soprattutto un modo per migliorare la qualità della vita e creare nuovi luoghi per ciò che amiamo.

Noi italiani siamo dei grandi accumulatori di oggetti da cui non vogliamo separarci, anche se abbiamo bisogno di più spazio, perché hanno un valore affettivo. Allora il forno diventa un ripostiglio, nell’armadio accatastiamo quello che abbiamo in giro e la cucina si trasforma in caos.

Eppure non vogliamo una casa perfetta e minimalista, quello che cerchiamo è l’autenticità, ossia un ambiente che ci fa stare bene, dove ritrovare tutte le cose che amiamo, dove sentirci protetti dalle negatività esterne. Questo è quanto emerge dalla ricerca Store & Organize di Ikea , che interpreta l’organizzazione domestica come una leva concreta di benessere quotidiano.

Più spazio in casa per sentirci più liberi: cosa dice la ricerca

Non è un caso che, immaginando di avere più spazio a disposizione, il 39% degli italiani dichiari che lo utilizzerebbe semplicemente per sentirsi più libero. Una risposta che racconta con chiarezza un bisogno profondo: non possedere di più, ma avere più margine per le proprie passioni e per la propria quotidianità.

Salvatore Matarazzo - Ikea

La casa quindi va vissuta, deve essere un luogo informale, capace di riflettere la vita reale anziché aderire a standard estetici irraggiungibili.

Cambia così anche il concetto di ordine che non è più un obiettivo fine a se stesso ma è percepito come uno strumento per vivere meglio. La ricerca evidenzia inoltre quanto il rapporto con l’organizzazione sia strettamente legato alle relazioni. Quasi una persona su due ammette di aver spostato il disordine da una stanza all’altra prima dell’arrivo degli ospiti, mentre il 59% conserva una sorta di “cassetto del non so dove metterlo”, un luogo familiare a molte case italiane dove finiscono temporaneamente oggetti in attesa di una collocazione definitiva.

Salvatore Matarazzo - Ikea

Come organizzare gli spazi domestici

L’organizzazione della casa diventa allora prendersi cura di quello che si ama. “Osserviamo ogni giorno come gli spazi domestici siano chiamati a fare molto di più che in passato e ad accogliere cambiamenti e nuove abitudini. Per questo il nostro obiettivo è offrire soluzioni accessibili e ben progettate che semplifichino la quotidianità senza che si debba rinunciare a personalità ed autenticità della vita in casa”: ha dichiarato Edoardo Posani, Country Growth & Marketing Manager di IKEA Italia.

Questo significa che organizzare è trovare una forma di equilibrio tra funzionalità ed emozione, tra esigenze pratiche e dimensione personale.

Salvatore Matarazzo - Ikea

Belli organizzati e i 30 anni della borsa iconica

È da questa idea che nasce Belli organizzati, il progetto fotografico Ikea dedicato a Frakta l’iconica borsa blu che compie 30 anni e che, una volta uscita dal negozio con dentro gli acquisti, diventa in casa e fuori uno strumento per organizzare più versatili. Dalla spesa ai traslochi, fino agli utilizzi più creativi, continua a essere reinterpretata: il 65% di chi l’ha posseduta o utilizzata dichiara infatti di averle attribuito almeno una volta una funzione diversa da quella originaria.

Salvatore Matarazzo - Ikea

Ed è questa versatilità che viene messa in risalto dagli scatti di Salvatore Matarazzo, celebre street photographer che racconta la quotidianità con colori vivaci e un uso deciso della luce, portando nell’immagine anche il linguaggio della fotografia fashion.

Il progetto fotografico ritrae 10 situazioni realmente vissute e condivise dalle persone. Storie che raccontano questo rapporto spontaneo e personale con Frakta e che danno forma a “Fai spazio a ciò che ami”, il concept che accompagna il lancio del nuovo anno di Ikea dedicata allo Storage & Organizing – Organizzazione e Sistemazione.

Salvatore Matarazzo - Ikea

Spiega Matarazzo: “Quello che mi ha colpito è che Frakta riesce a mantenere la propria identità pur assumendo ogni volta una funzione diversa. In ogni fotografia emerge come un oggetto semplice possa essere reinterpretato dalle persone e diventare parte delle loro abitudini, delle loro passioni e delle loro storie quotidiane”.