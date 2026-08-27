Beautiful, le anticipazioni del 28 agosto 2026: crollo nelle vendite, Steffy e Ridge si disperano

Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati, Carter svela il suo piano per diventare un brand di lusso: la trama di "Beautiful" del 28 agosto

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Finn, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati, Carter svela il suo piano per diventare un brand di lusso. Ecco le anticipazioni di venerdì 28 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 agosto 2026

Alla Forrester Creations cresce la tensione attorno al futuro di “Hope for the Future”. Mentre Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati per il calo delle vendite e per la perdita di fiducia da parte dei compratori, Carter rifiuta di limitarsi a difendere la linea di Hope e presenta una visione molto più ambiziosa per il futuro dell’azienda. Convinto che la Forrester stia pensando in modo troppo conservativo, Carter propone un piano di espansione basato su fusioni e acquisizioni strategiche. La sua idea è trasformare la Forrester Creations in un colosso del lusso, capace di includere non solo moda e gioielli, ma anche profumi, pelletteria e altre linee di prestigio. Per Carter, il rilancio della linea di gioielli con Ivy rappresenta soltanto il primo passo di un progetto destinato a rivoluzionare l’azienda. Hope sostiene con entusiasmo la sua visione.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 23 al 29 agosto 2026.