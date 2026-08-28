Beautiful, le anticipazioni del 29 agosto 2026: Ridge in difficoltà per salvare la Forrester

Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 29 agosto 2026.

Cosa succede a Beautiful il 29 agosto 2026

Alla Forrester Creations cresce la tensione attorno al futuro della linea “Hope for the Future”: Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati per il calo delle vendite e per la perdita di fiducia da parte dei compratori. Carter non si limita a difendere la linea di Hope, ma presenta una visione molto più ambiziosa per l’azienda, proponendo un piano di espansione basato su fusioni e acquisizioni e immaginando la Forrester come un colosso del lusso che includa moda, gioielli, profumi e pelletteria. Il rilancio della linea di gioielli disegnata da Ivy, con l’aiuto di Electra, è visto da Carter come il primo passo di questa strategia; Hope appoggia con entusiasmo il progetto, mentre Steffy resta sulle sue posizioni critiche.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 23 al 29 agosto 2026.