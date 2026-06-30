La Ruota della Fortuna, Gerry ride con Samira ma il finale è amarissimo

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Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

Lunedì 29 giugno Gerry Scotti è tornato su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Anche nelle serate più calde, il quiz estivo continua ad accompagnare il pubblico con la sua energia fatta di musica, battute e colpi di ruota.

Nel corso della serata Samira Lui ha conquistato lo studio con una divertente imitazione di Valeria Marini, prima di un finale che ha cambiato gli equilibri della partita. Dopo il cambio di campione, la Ruota delle Meraviglie ha infatti regalato un epilogo amarissimo, lasciando Gerry Scotti e il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima busta.

Samira si trasforma in Valeria Marini e diverte Gerry Scotti

La puntata de La Ruota della Fortuna si apre come sempre con l’energia dei Fortuna Five, che accolgono Gerry Scotti sulle note di My Sharona. Il conduttore entra subito nel clima estivo della trasmissione tra battute e musica, prima di ritrovare al centro dello studio Federico, il campione di Cesena ormai diventato un volto riconoscibilissimo di questa edizione estiva.

Il concorrente racconta di voler investire il ricco montepremi conquistato finora nell’acquisto di una casa a Sirolo, località a cui è particolarmente legato. Un sogno che offre a Gerry l’occasione per prenderlo bonariamente in giro: “Sei partito con il monolocale, poi siamo passati al monolocale con balcone, adesso siamo a uno con balcone e posto auto”. Federico raccoglie la provocazione con il sorriso e rilancia: “Magari anche un piccolo garage”.

Per poterlo fare davvero, però, il campione deve difendere il titolo davanti a Manuela e Federico, i suoi sfidanti di puntata. Tra una manche e l’altra è però Samira Lui a rubare la scena.

Dopo il tabellone dedicato alla Fregula con arselle, la co-conduttrice si diverte a imitare Valeria Marini facendo divertire Gerry Scotti e regalando uno dei siparietti più leggeri della serata.

La partita, intanto, si mantiene aperta fino all’Ultimo Round. Il campione prova a difendere il titolo, ma questa volta il finale cambia completamente gli equilibri. A trovare la soluzione decisiva è infatti Federico, lo sfidante, che supera gli avversari sul filo di lana e conquista il posto di nuovo campione de La Ruota della Fortuna.

La Ruota delle Meraviglie tradisce il nuovo campione

Dopo aver conquistato il titolo sul filo di lana, Federico prova a completare la serata alla Ruota delle Meraviglie. Il nuovo campione arriva all’appuntamento finale con l’entusiasmo di chi ha appena ribaltato la partita, ma le cose prendono subito una piega diversa.

Il tema scelto per i tre tabelloni è “Cima”, una categoria che si rivela molto più insidiosa del previsto. Federico non riesce infatti a trovare nessuna delle tre soluzioni e vede colorarsi di rosso tutte le buste, lasciando il finale completamente nelle mani della sorte.

A quel punto Gerry Scotti apre le prime due buste. Nella numero uno ci sono 15mila euro, nella seconda appena 100 euro. Resta così soltanto un’ultima possibilità e il conduttore decide di allungare la suspense, rivolgendosi direttamente a Rachele, la fidanzata del concorrente: “Non so se dovrai sorreggerlo“.

Quando arriva il momento di scoprire il contenuto dell’ultima busta, la sorpresa è enorme. Al suo interno si nascondevano infatti 200mila euro, sfumati nel modo più amaro possibile. Samira Lui non riesce a trattenere lo stupore: “Sono scioccata“. Gerry prova invece ad alleggerire la delusione con una delle sue battute: “Sant’Oronzo, ripigliati”, lasciando poi Rachele a consolare il nuovo campione tra gli applausi dello studio.