Tiberio Timperi, l’addio amaro a “UnoMattina” dopo la lite con Ippoliti

La Rai sta cambiando rapidamente. Dopo l’addio di Fabio Fazio, avvenuto dopo 39 anni di servizio, anche Tiberio Timperi è pronto a traslocare dopo 26 anni di conduzione di UnoMattina. Il conduttore, che si è reso protagonista di un discusso diverbio con il collega Gianni Ippoliti, ha infatti annunciato di essere pronto per una nuova avventura su Rai2.

L’addio di Tiberio Timperi

È successo tutto rapidamente. Tiberio Timperi, storico presentatore di UnoMattina in Famiglia, lascia la conduzione per buttarsi a capofitto in qualcosa di completamente nuovo. Stiamo parlando di I Fatti Vostri, che dall’autunno 2023 cambia volto. Si chiude così l’era Salvo Sottile, alla guida del programma da alcuni anni, perché se ne apra un’altra.

Ad annunciarlo è stato proprio lui, alla fine della puntata del 18 giugno e a una settimana dalla lite con Gianni Ippoliti, per la quale si è espresso addirittura il Codacons. Il suo addio è veramente carico di nostalgia: “Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l’ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio dei Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta”.

Il cambio della guardia non sembra però legato al diverbio avuto con il suo collega, anche se la rapidità con la quale è stata ufficializzata la novità fa pensare che la lite abbia quantomeno accelerato i tempi. Tiberio Timperi è ora destinato alla mattina di Rai2, alla guida di uno dei programmi di maggior successo dell’azienda di Viale Mazzini. Una nuova sfida per lui, che rimane uno dei volti dei migliori programmi d’intrattenimento di Rai.

Chi prende il suo posto

Il nome del suo sostituto è già stato deciso. A prendere il suo posto al fianco di Ingrid Muccitelli e Monica Setta è Beppe Convertini, reduce da un grave incidente che lo ha colpito al volto, e storico conduttore di Linea Verde. Un posto assicurato per lui, che sarebbe stato escluso proprio dal programma che ha presentato per molto tempo, e che prende ufficialmente da settembre.

Con l’arrivo di Beppe Convertini, si spera in un clima diverso da quello che si è respirato negli ultimi tempi. Il diverbio con Gianni Ippoliti ha sicuramente inciso sulla serenità del programma, nato per essere leggero, e quindi il cambio è apparso davvero inevitabile. Sembra comunque che tra Tiberio Timperi e il suo collega sia tornato il sereno, nonostante i toni decisamente accesi della puntata dell’11 giugno, che hanno portato perfino all’uscita del comico dagli studi di UnoMattina In Famiglia.

Il valzer dei conduttori non si ferma comunque al programma di Rai1. Anche Flavio Insinna, infatti, ha salutato il pubblico de L’Eredità, quiz di cui ha preso le redini dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, ringraziando tutti per l’affetto. Al suo posto, dovrebbe arrivare Pino Insegno.