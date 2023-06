Lite in diretta a “UnoMattina in Famiglia”: perché Ippoliti ha lasciato lo studio

Fonte: IPA Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, lite in diretta a "UnoMattina in Famiglia"

Sembrava una puntata di UnoMattina in Famiglia come le altre, ma quella andata in onda domenica 11 giugno resterà certamente nella storia del programma. Durante la consueta rassegna stampa, Gianni Ippoliti ha notato una reazione spiacevole da parte del conduttore Tiberio Timperi e da quel momento i due si sono lasciati andare a un bisticcio epocale. Tutto in diretta, con tanto di Ippoliti pronto a raccogliere armi e bagagli lasciando lo studio senza possibilità di ritorno.

Gianni Ippoliti lascia lo studio di “UnoMattina in Famiglia”

La rassegna stampa di Gianni Ippoliti è uno dei momenti più divertenti e attesi di UnoMattina in Famiglia perché con leggerezza e sana ironia affronta i temi “caldi” del gossip italiano. Come sempre intorno alle 8 del mattino, anche questa domenica 11 giugno l’umorista ha messo sul tavolo di fronte ai conduttori le chicche più succose, a cominciare dall’annuncio della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni.

Improvvisamente, però, qualcosa ha reso l’atmosfera in studio cupa e tesa come non lo era mai stata prima. Gianni Ippoliti si è interrotto, dicendo chiaro e tondo a Tiberio Timperi di averlo visto sbuffare. “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, gli ha risposto dal canto suo il conduttore visibilmente infastidito e da quel momento il bisticcio è degenerato in modo improbabile.

“No, no, parliamone subito, no dimmelo, no no siamo in diretta, è bello, dimmi, parla”, lo ha incalzato Ippoliti che non ha mollato la presa almeno finché il botta e risposta non si è concluso. “Beh, finisce qua la rassegna stampa. Grazie e arrivederci”, sono state le sue ultime parole prima di lasciare lo studio tra l’incredulità e l’imbarazzo dei presenti, in primis le conduttrici Monica Setta e Ingrid Muccitelli, che forse non avevano preso troppo sul serio quanto stesse accadendo.

La frecciatina al veleno di Tiberio Timperi dopo la lite

Gianni Ippoliti non ci ha messo molto a raccogliere tutti i suoi stralci di articoli per abbandonare definitivamente lo studio di UnoMattina in Diretta e la regia, a modo suo, ha cercato di tamponare l’imbarazzo totale dei presenti passando al blocco successivo, dedicato alle previsioni meteo.

Dal canto suo, però, Tiberio Timperi – l’altro protagonista della lite – non ha risparmiato una frecciatina al veleno nei confronti del collega: “Si sa che la televisione è sempre un ambiente molto scivoloso”. Sì, lo sappiamo bene anche noi telespettatori ma da qui a inscenare un siparietto tanto increscioso ce ne vuole.

Niente in questi mesi di diretta (anzi, in tutti questi anni) aveva lasciato presagire che tra Ippoliti e Timperi non scorresse buon sangue, a differenza di quanto accaduto ad esempio con la collega Monica Setta, con la quale vive un rapporto di civile convivenza mista ad innata antipatia che i due non hanno mai nascosto. Vien da pensare che la breve lite scoppiata l’11 giugno potrebbe essere stata la conseguenza di qualcosa avvenuto dietro le quinte e nascosto agli occhi del pubblico di Rai 2. Non ci è dato saperlo, almeno per il momento. A meno che uno dei diretti interessati non aggiunga qualche dettaglio nelle prossime ore…