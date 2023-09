Tiberio Timperi e la confessione su Barbara D’Urso

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Tiberio Timperi sempre pungente. Il conduttore Rai si è lasciato andare in tv ad una frecciatina nei confronti di Mediaset mentre menzionava Barbara D’Urso, per anni conduttrice di punta dell’azienda di Cologno Monzese. Com’è noto Pier Silvio Berlusconi ha preferito lasciare a casa Carmelita per fare spazio a nuovi volti come Myrta Merlino, attuale padrona di casa di Pomeriggio 5, per oltre quindici anni ben saldo nelle mani della dottoressa Giò.

Le parole di Tiberio Timperi su Barbara D’Urso

Ospite di Camper, il format condotto da Marcello Masi, Tiberio Timperi ha ripercorso alcuni momenti della sua lunga carriera. Tra i tanti è stato trasmesso una breve clip in cui il presentatore conduceva Mattino in famiglia su Rai 2 insieme a Barbara D’Urso. Era la stagione televisiva 1995-1996 e la coppia presentava pure Mezzogiorno in famiglia.

“Sono immagini straordinarie anche perché stai insieme a Barbara d’Urso che sappiamo essere al centro di tantissimi dibattiti negli ultimi giorni”, ha fatto notare Marcello Masi a Tiberio Timperi. Quest’ultimo ne ha approfittato per lanciare una stoccata a Mediaset: “Con Barbara D’Urso in Rai ho fatto un bel programma”.

Tiberio Timperi ricorda la sua gioventù

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Tiberio Timperi ha ricordato la sua adolescenza e quelle vacanze lontano dalla tecnologia e dai social network di oggi, con cui si è costantemente connessi ma allo stesso tempo isolati. “C’è stato un tempo in cui le vacanze sembravano eterne. Il telefono, un lusso. E neanche il peggior incubo di Dario Argento avrebbe potuto partorire l’orrore delle chat WhatsApp dei genitori“, ha detto il 58enne, che ha un figlio di diciotto anni, Daniele.

Il giornalista, che fin da ragazzino ha avuto la passione per la radio, ha confessato di aver frequentato il Liceo Scientifico Isacco Newton di Roma. “Ovviamente le materie scientifiche erano il mio tallone d’Achille. Mai capito nulla di integrali e ossidoriduzioni. Il liceo fu una sorta di accanimento terapeutico che durò due anni più del previsto, causa bocciature, che servirono a convincermi che la matematica non sarebbe stata mai il mio mestiere. Ci avevo visto giusto e, con me, anche i miei professori”.

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Dopo la rottura con Mediaset il futuro di Barbara D’Urso in televisione resta un’incognita. La conduttrice napoletana ha assicurato che ci sono altri progetti interessanti all’orizzonte. Nell’attesa Carmelita ha scelto di lasciare l’Italia: si è trasferita a Londra, dove resterà circa un mese per studiare l’inglese.

Intanto Barbarella ha ricevuto un omaggio da parte di Myrta Merlino, la conduttrice che ha preso il suo posto a Pomeriggio 5. “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie“, ha affermato la giornalista aprendo la nuova edizione della trasmissione di Canale 5.

In un’intervista al Corriere della Sera Myrta Merlino ha inoltre fatto sapere: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”.