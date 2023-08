Nuovo caso Tiberio Timperi: risata incontrollata per “la frisella di Belen”

Fonte: IPA Tiberio Timperi: nuovo caso a Uno Mattina

A distanza di alcuni mesi, si torna a parlare di un caso Tiberio Timperi. Il famoso conduttore si è reso nuovamente protagonista di una scenetta negli studi Rai. Stavolta non c’entra nulla Gianni Ippoliti, dal momento che il malcapitato è stato il giornalista Domenica Marocchi. Grande l’imbarazzo per il comportamento del presentatore, finito anche al centro del mirino di svariati utenti sul web.

Tiberio Timperi: risata incontenibile a “Uno Mattina Estate”

È decisamente particolare quanto accaduto nello studio di Uno Mattina Estate, con protagonista ancora una volta Tiberio Timperi. La scenetta è rapidamente diventata virale, soprattutto perché in molto ricordano chiaramente l’episodio con Gianni Ippoliti.

Tutto ha avuto inizio con il giornalista Domenico Marocchi impegnato a parlare di VIP, nello specifico di Belen Rodriguez. Il discorso lo spinge a ricordare una polemica risalente all’estate scorsa, incentrata su quella che lui definisce “la frisella di Belen”.

Cos’era accaduto? Molti utenti si sono indignati profondamente per la presentatrice e modella argentina aveva definito frisella due fette di pane con del pomodoro. Rischio caso diplomatico con l’Argentina, ha ironizzato Marocchi, non prima però d’essersi ritrovato in una situazione imbarazzante.

A pochi passi da lui, infatti, Tiberio Timperi non riusciva minimamente a trattenere le risate, arrivando alle lacrime. Il motivo? La frisella di Belen, per l’appunto. Per quanto non ci sia una versione ufficiale, dal momento che il presentatore non ha commentato l’accaduto, la ricostruzione generale online è che nella sua mente si sia creato un doppio senso. È bastato ciò a fargli perdere il controllo, monopolizzando per alcuni minuti la trasmissione.

La situazione stavolta non è sfuggita di mano allo stesso modo, dal momento che Marocchi è rimasto in studio, non sentendosi offeso o preso di mira dalle risa del collega.

Com’è finita tra Timperi e Ippoliti

La conclusione del caso scatenatosi a Uno Mattina in Famiglia tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti era stata decisamente più amara. Impegnato nella solita rassegna stampa ironica del mattino, Ippoliti ha visto il conduttore sbuffare alla notizia sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganeli.

Una reazione che ha indispettito non poco il collega, che ha deciso di indagare, svelando al pubblico da casa ciò che la telecamera non aveva inquadrato. Un gesto istintivo, quello di Timperi, infastidito visibilmente, poi, dal fatto che Ippoliti avesse scelto di aprire una discussione vera e propria.

Non sappiamo se lo sbuffo fosse legato alla rassegna in sé o ai due ex coniugi Bonolis e Bruganelli, fatto sta che Ippoliti ha lasciato lo studio infuriato, sentendosi umiliato. Dopo la lite, però, i due sono stati costretti a condividere lo studio per le ultime puntate. A una settimana dallo scontro, c’è stato il chiarimento in diretta, seguito a quello privato, che aveva portato alla conferma della loro presenza in studio.

Tornato il sereno? Non proprio, considerando le parole precedentemente pronunciate da Gianni Ippoliti ad Adnkronos. Aveva parlato di un clima insostenibile: “Sono anni che si verificano questi episodi. Ogni volta io parlo, sbuffa. Mi chiede se dobbiamo proprio parlarne e guarda l’orologio. Vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro”.