Lite Timperi-Ippoliti, la scelta per “Uno Mattina”

La puntata dell’11 giugno di Uno Mattina in Famiglia è destinata a entrare nella storia. In studio, infatti, si è a dir poco scatenato il caos. Una vera e propria “lite” che ha scritto una pagina della televisione da dimenticare, soprattutto perché avvenuta in diretta. Del resto, si dice sempre che è proprio questo il “bello”, ma in alcuni casi la diretta dà spazio a comportamenti non proprio positivi, per il pubblico e per il mondo dello spettacolo stesso. Dopo quanto avvenuto, sembrerebbe arrivata la decisione finale: Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti saranno insieme nelle ultime due puntate?

Uno Mattina, il destino di Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti per le ultime due puntate

La stagione televisiva sta volgendo al termine per lasciare spazio ai programmi estivi, in attesa di riprendere le redini dei programmi di punta da settembre in poi. Uno Mattina in Famiglia è uno dei capisaldi della Rai, condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta, Ingrid Muccitelli. Dopo quanto successo nella puntata dell’11 giugno, ci si è chiesti a lungo: rivedremo il conduttore con Gianni Ippoliti?

La risposta l’ha data in anteprima TvBlog in un retroscena. Tra i due ci sarebbe stato un “incontro chiarificatore”, con lo scopo di mettere da parte qualsiasi tensione nata a seguito della lite in diretta. Le ultime due puntate di Uno Mattina in Famiglia sono presenti nel palinsesto Rai per sabato 17 e domenica 18 giugno. La famosa “ascia da guerra” sarebbe dunque stata deposta a favore del programma e degli spettatori più fedeli, che in ogni caso non hanno proprio digerito quanto avvenuto.

Cos’è successo tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Il caos a Uno Mattina in Famiglia ha generato polemiche infinite, tanto che è intervenuto persino il Codacons con un comunicato. In effetti, tra i momenti clou del programma c’è la rassegna stampa di Gianni Ippoliti: un ritaglio di leggerezza, soprattutto perché, alla fine, il gossip viene affrontato in modo molto divertente, con battute e senza prendersi troppo sul serio.

Tuttavia, in puntata, qualcosa ha infastidito chiaramente Timperi, che ha sbuffato: il gesto, che non è passato inosservato, ha a sua volta toccato Ippoliti, che lo ha fatto notare al conduttore. “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, ha replicato Timperi. Questo ha dato il cosiddetto “La” a un bisticcio in diretta televisiva. “No, no, parliamone subito, no dimmelo, no no siamo in diretta, è bello, dimmi, parla”.

Il botta e risposta ha generato la fine della rassegna stampa, con conseguente chiarimento su Instagram. Timperi sarebbe rimasto scontento della scelta di Ippoliti di inserire nella rassegna stampa la notizia dell’uomo che si è messo a disposizione delle donne per accompagnarle durante l’ultimo appuntamento con gli ex.

A difesa di Tiberio Timperi è intervenuto Lucio Presta, mentre il Codacons ha condannato duramente il conduttore. “Da Timperi è arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, a una sanzione da 25mila euro nei confronti della Rete”.