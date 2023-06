Tiberio Timperi chiude la polemica su Gianni Ippoliti

Ci sono momenti della televisione che sono destinati, volente o nolente, a entrare nella storia. Pensiamo alla “diatriba” tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia: quasi un cult, ed è inevitabile. La vicenda ha assunto diversi contorni, fino a diventare un “Caso”. Ed è probabilmente questo il motivo per cui Timperi ha scelto di intervenire – per l’ultima volta – chiudendo la polemica in modo definitivo.

Tiberio Timperi chiude il Caso Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia

Tra i programmi presenti nel palinsesto televisivo che tengono compagnia gli italiani troviamo indubbiamente Uno Mattina in Famiglia. Condotto da Tiberio Timperi, volto di lunga data della Rai, durante l’intervista a Visto, ha voluto mettere un punto sul caso Gianni Ippoliti e su quanto successo in diretta televisiva.

“Per litigare bisogna essere in due. Io non ho litigato con nessuno. Non c’è molto da dire. È stato detto e scritto molto? Si può anche dire che gli asini volano. Ma servono sempre riscontri. Faccio parte di un circo barnum che è la televisione”, ha raccontato il conduttore, che ha anche approfittato dell’intervista per criticare chi sceglie di basare i propri contenuti e programmi solo sull’audience.

“Credo che bisognerebbe uscire dalla spirale perversa degli ascolti e guardare il gradimento. Purtroppo viviamo in una società quantitativa dove contano i follower sui social. Il gradimento conta più dei numeri. L’importante, per chi fa TV, è lavorare bene, non destabilizzando i telespettatori e soprattutto rispettandoli”, una stoccata che non porta alcun “nome” di preciso, ma che di certo è rivolta a tanti.

Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia: a settembre inizia I Fatti Vostri

Dopo ben 26 anni di conduzione – se non si contano “brevi interruzioni” – Tiberio Timperi ha scelto di lasciare Uno Mattina in Famiglia. No, non c’entra neanche in questo caso la presunta lite, ormai definitivamente smentita, con Gianni Ippoliti. Semplicemente, con l’addio di Salvo Sottile a I Fatti Vostri, è arrivato per Timperi il momento di mettersi in gioco con uno dei programmi storici di Mamma Rai. Nessuna rivelazione nel corso dell’intervista, però. “Ci sarà tempo per parlarne”, niente anticipazioni, ma sappiamo già che, essendo un grande professionista, avremo modo di assistere a un programma di qualità, come è sempre stato.

Sempre nel corso dell’intervista, ha accennato alla prima serata, che ha dimostrato di saper reggere in passato. Naturalmente, ha sottolineato che sono i direttori a scegliere i palinsesti, ma che si mette a disposizione dell’azienda. “Al di là dell’impegno quotidiano”. Chissà che con la rivoluzione Rai in atto da ormai un po’ di tempo, non ci sia spazio anche per qualcosa di più per Timperi.

Rivoluzione Rai, le novità

Tra addii – come quelli di Fabio Fazio e Lucia Annunziata – e spostamenti – come Serena Bortone – ormai appare chiara la rivoluzione Rai per i palinsesti 2023/2024. Si attende l’ufficialità per il ritorno di Pino Insegno, che dovrebbe prendere il posto di Flavio Insinna all’Eredità, ma non solo: potrebbe esserci in cantiere anche lo storico programma Il Mercante in Fiera. Per saperne di più, dovremo attendere ancora qualche tempo: in ogni caso, il posto di Timperi a Uno Mattina in Famiglia verrà preso da Beppe Convertini.