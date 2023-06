Rivoluzione Rai: “Tiberio Timperi al posto di Salvo Sottile”. Cosa succede

Nell’ultima settimana il nome di Tiberio Timperi è stato inevitabilmente legato a quanto successo a Uno Mattina in Famiglia. Più che scontato, dopo la lite con Gianni Ippoliti durante la rassegna stampa dell’11 giugno. Un’indiscrezione, infatti, ha rilanciato il nome del conduttore, che dovrebbe prendere il posto di Salvo Sottile a I Fatti Vostri. Cosa sta succedendo? L’ennesima rivoluzione in Rai.

Tiberio Timperi al posto di Salvo Sottile ne I Fatti Vostri

Il retroscena è firmato TvBlog e, stando a quanto riportato, il destino in televisione di Tiberio Timperi sarebbe già scritto. Il conduttore dovrebbe prendere le redini del programma del mezzogiorno per eccellenza, ovvero I Fatti Vostri, al posto di Salvo Sottile. Del resto, Timperi ha sempre avuto un legame piuttosto forte proprio con Michele Guardì, che è il regista della piazza più famosa d’Italia in televisione.

La rivoluzione Rai è in atto da un (bel) po’, ma in questo caso, come si suol dire, resta tutto in famiglia. Secondo l’indiscrezione, infatti, Salvo Sottile dovrebbe lasciare la conduzione de I Fatti Vostri per “un nuovo impegno giornalistico in Rai” e “una nuova prima serata su Rai3 allo studio”. Come cambieranno, dunque, i volti dei vari programmi televisivi? Timperi, a questo punto, dovrebbe lasciare Uno Mattina in Famiglia, il cui posto alla conduzione dovrebbe andare a Beppe Convertini.

Rivoluzione Rai, cosa cambia nella nuova stagione televisiva

I Fatti Vostri, oltre a essere una storica trasmissione della Rai, che fino ad oggi è stata condotta da diversi conduttori d’eccezione, tra cui Alberto Castagna, Fabrizio Frizzi e Giancarlo Magalli, è una delle punte della Rete. Nella stagione televisiva attuale, lo share e gli ascolti hanno pienamente convinto i vertici.

In questo periodo, sono molte le notizie sui programmi televisivi di Mamma Rai: tanti i “movimenti” o ancora gli slittamenti. Pensiamo, per esempio, a Serena Bortone, che ha condotto egregiamente Oggi è un altro giorno, ma che dovrebbe passare da Rai1 a Rai3 per la prossima stagione televisiva, sostituita da Caterina Balivo, un “gradito ritorno” in cui in molti speravano. Tra le altre cose, anche il nome di Timperi è stato in lizza per sostituire la Bortone.

Il ritorno dei programmi storici sulla Rai

Oltre ai conduttori, si è molto discusso di alcuni programmi, come per esempio il ritorno di Miss Italia, o ancora il presunto (almeno per ora) ritorno de Il Bagaglino o ancora l’ipotesi de Il Mercante in Fiera. Solamente indiscrezioni, certo, ma è un segnale della Rai che si sta organizzando, puntando sempre di più su una vera e propria rivoluzione. Inoltre, è certo un tuffo nel passato per quanto riguarda la linea: si vorrebbe di nuovo puntare su quell’eleganza che ha reso la Rai un po’ la “mamma” di tutti noi.

Certo, invece, il ritorno alla conduzione di Pino Insegno, che dovrebbe prendere le redini dell’Eredità. Potrebbe anche condurre Il Mercante in Fiera, ma per il momento sono solo voci e non c’è nulla di certo. Dovremo attendere per comprendere quali saranno le mosse finali della Rai, e soprattutto cosa proporrà nei palinsesti 2023/2024. In ogni caso, non si escludono sorprese.