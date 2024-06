Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto ai Nastri d’Argento, dopo la lite con Virzì

L’una al fianco dell’altro, felici e sorridenti. Almeno in apparenza. Micaela Ramazzotti e il compagno Claudio Pallitto sono tornati a mostrarsi ai Nastri d’Argento per la prima volta dopo la burrascosa vicenda che li ha visti protagonisti la scorsa settimana. Ha destato parecchio scalpore la lite con l’ex marito di lei, il regista Paolo Virzì, che si è conclusa tra denunce e referti medici.

Micaela Ramazzotti premiata col Nastro d’Argento

L’occasione è stata certamente delle migliori per tornare in pubblico. Micaela Ramazzotti, infatti, ha ricevuto in premio un Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista per il ruolo interpretato nel suo primo film da regista, Felicità. “Ho girato un anno fa, sei settimane in cui ho sentito che dentro di me stava avvenendo una grande trasformazione – aveva raccontato in un’intervista a La Stampa -. Alla fine mi sono sentita come liberata. Guidare la troupe di un film, con tutte le responsabilità che comporta, mi ha fatto avvertire la misura di un’energia che avevo dentro, ma che era come repressa“.

Fonte: IPA

L’attrice e regista ha indossato un completo total white per calcare il red carpet dell’evento – la cerimonia si è tenuta la sera di giovedì 27 giugno -, al fianco dell’ormai inseparabile compagno Claudio Pallitto, personal trainer con il quale vive una felice relazione ormai da quasi un anno. Lui in total black e occhiali da sole, ben lontano dai tempi di quel Tamarreide che lo aveva visto tra i trash-protagonisti su Italia 1.

Fonte: IPA

Anche Paolo Virzì torna in pubblico

Appena un giorno dopo la radiosa sfilata sul red carpet dell’ex moglie, anche Paolo Virzì torna in pubblico e per un appuntamento per lui altrettanto importante. Come riporta Repubblica, infatti, il regista è tra i protagonisti dell’arena Notti di cinema in piazza Vittorio a Roma per introdurre il suo ultimo film, Un altro Ferragosto (sequel di Ferie d’agosto), proiettato per l’occasione e alla fine del quale si ferma, prestandosi a un dibattito con il pubblico.

La lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì (che ha coinvolto Pallitto)

Per i meno attenti, vale la pena fare un recap di quanto accaduto nella famigerata sera della settimana scorsa. Qualcuno ha parlato di lite, per certi versi si è sfiorata la rissa tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, artisti che hanno fatto coppia fissa per 16 anni e che, dopo una prima separazione precedente, hanno deciso infine di dividere le loro strade senza possibilità di ritorno. La separazione, però, è tutto fuorché tranquilla e gli animi sembra non si siano mai placati del tutto tanto da arrivare, appunto, a esplodere in un pesantissimo litigio davanti agli occhi increduli dei clienti di un ristorante.

Da un incontro fortuito – lei era a cena con il compagno, lui di passaggio – si è scatenato il tutto, si suppone per uno scambio di battute che è degenerato nello scenario peggiore. La Ramazzotti e il compagno sono stati denunciati ai carabinieri da Virzì, accusati anche di aggressione fisica nei confronti della figlia maggiore di lui (nata dal suo precedente matrimonio). L’attrice e regista, dal canto suo, ha confermato una versione che solo in parte collima con quella dell’ex, affermando di essere stata insultata e minacciata. Pallitto avrebbe solo provato a prenderne le difese, salvo poi restare coinvolto in uno degli episodi peggiori narrati in questo 2024.