Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: “Violenta discussione tra i due ex”

Un incontro fortuito, poi la lite. Secondo una ricostruzione del Messaggero, la sera di lunedì 17 giugno Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sarebbero stati protagonisti di una “violenta discussione” in un locale di Roma. Tutto sarebbe scaturito dalla questione-separazione, che i due ex stanno affrontando dopo aver chiuso una storia d’amore durata per ben 16 anni.

Tensione tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

È trascorso un anno da quando i due noti volti del nostro cinema hanno deciso di separare definitivamente le proprie vite. L’amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è stato lungo e intenso: per ben 16 anni hanno condiviso tutto, inclusa la nascita di due splendidi figli. Altrettanto intensa e forte è stata la loro separazione, avvenuta dopo un lungo tira e molla che infine si è risolto com’è ben noto al pubblico appassionato di gossip.

Quel che colpisce è quanto livore possa crescere anche nel cuore di chi per tanti anni è stato felice insieme al compagno o alla compagna. Il Messaggero ha descritto una scena da film che avrebbe visto protagonisti proprio la Ramazzotti e Virzì a Roma, all’esterno di un noto locale in piazza Albania.

Qui lunedì sera si sarebbe “accesa una violenta discussione fra i due”: “L’altra sera è stato necessario l’intervento dei carabinieri dell’Aventino per separare i due artisti che hanno discusso per oltre 40 minuti – si legge -. Necessario anche il supporto di un’ambulanza del 118. Al momento nessuno dei due coniugi avrebbe sporto denuncia ma i militari stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto negli spazi esterni del noto locale. Ieri pomeriggio è stato ascoltato anche il titolare che per primo è intervenuto nel tentativo di riportare la pace tra i due, suoi clienti abituali. Gli artisti hanno chiamato il gestore per scusarsi pronti a risarcire eventuali danni”.

Le ragioni della lite

Stando al racconto del Messaggero, i presenti sarebbero rimasti esterrefatti alla vista di quanto accaduto. Micaela Ramazzotti si trovava lì a cena con il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, e la figlia più piccola mentre Paolo Virzì era di passaggio insieme alla figlia maggiore, nata dal suo matrimonio precedente, e il figlio.

“La miccia si è accesa in pochi secondi tra i coniugi che sono in fase di separazione e proprio all’imminente divorzio sarebbe legata la discussione – queste le ragioni della lite tra i due artisti -. I toni in poche battute si sono alzati sempre di più. Il personal trainer sarebbe quindi intervenuto in favore della compagna rendendo però la situazione ancora più tesa. Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati”.

I carabinieri al momento stanno ricostruendo quanto avvenuto anche mediante le testimonianze dei presenti. “Sono volati piatti, posate e sedie”, avrebbero raccontato due clienti del locale aggiungendo di aver “visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”. Alla fine dell’accesa discussione la Ramazzotti sarebbe stata “colta da malore” e soccorsa dai sanitari del 118.