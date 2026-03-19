“Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano”: l’indiscrezione sulle nozze in estate

Fiori d'arancio per l'attrice e il personal trainer, che stanno insieme dal 2023: i due sarebbero pronti a giurarsi amore eterno

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IPA Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Fiori d’arancio per Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: l’attrice e il personal trainer, insieme dal 2023 sarebbero vicini alle nozze. È quanto si vocifera sempre più insistentemente sulla coppia, che starebbe organizzando il matrimonio per questa estate.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le nozze in estate: l’indiscrezione

Sarebbe tutto pronto per le nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: a farlo sapere il settimanale Chi, secondo il quale la coppia sarebbe vicina a giurarsi amore eterno. “Chi può svelare che fervono i preparativi e che la coppia pronuncerà il fatidico sì quest’estate. Una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati”.

Una notizia splendida per i fan dell’attrice che, del resto, non ha mai nascosto di aver trovato la sua serenità accanto al personal trainer, conosciuto sul set del suo primo film da regista, Felicità, e di voler convolare a nozze con lui. Perché è Claudio “l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore”, aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista.

La dichiarazione era sembrata una vera e propria stoccata all’ex marito Paolo Virzì, che le ha “dato due figli meravigliosi” -Jacopo e Anna, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2013 – e con cui, oggi, i rapporti sono “quelli di una classica coppia separata con figli”. Il regista – che nel frattempo ha ritrovato la serenità con l’autrice televisiva e sceneggiatrice Susanna Paratore – in una recente intervista ha avuto parole d’affetto per l’ex moglie. “Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato – ha raccontato – che sono certo presto ci metteremo alle spalle. Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia”.

L’amore con Claudio Pallitto

La separazione tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì non è stata affatto semplice, tanto da essere finita sulle pagine di tutti i giornali per una litigata accesa (cui è seguita una querela in seguito ritirata). Una situazione spiacevole, che l’attrice però ha spiegato essere stata ingigantita dai media: “Io so quello che è successo per davvero. Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli”.

Nel frattempo però Micaela ha ritrovato la serenità con Claudio Pallitto, personal trainer conosciuto sul set del suo primo film da regista di lei, Felicità. Lui si era candidato per una piccola parte, ma Ramazzotti non lo scelse, assumendolo come personal trainer. Da lì è iniziata una frequentazione, prima innocente – all’epoca era ancora sposata con Virzì – che poi è diventata amore. “A un certo punto, ho capito che, se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo”.

Classe 1985, più giovane di lei di sei anni, Pallitto gestisce una palestra a Roma. Ma il personal trainer l’ha colpita perché “generoso, fedele e un grandissimo padre”. Oggi la sua vita scoppia d’amore e non potrebbe essere più felice di così. “Non bisogna vergognarsi dell’amore, non bisogna sentirsi stupidi o patetici perché si ama”.