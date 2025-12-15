Paolo Virzì sulla separazione da Micaela Ramazzotti: “La sposai per farla recitare in un mio film”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Paolo Virzì ha parlato per la prima volta della fine dell’amore con Micaela Ramazzotti: una storia complessa e tormentata la loro, che oggi però ha assunto dei toni diversi dalle liti di cui tanto si è chiacchierato qualche tempo fa. In una lunga intervista il regista ha raccontato del loro legame dopo la separazione, ma anche di quando si sono conosciuti.

Paolo Virzì, le parole sulla separazione con Micaela Ramazzotti

Il regista ha parlato per la prima volta della separazione con Micaela Ramazzotti, spiegando le motivazioni dietro il loro allontanamento. I due sono stati sposati per tanti anni, dal 2009 fino al 2023, anno in cui hanno annunciato la fine della loro relazione dopo un lungo tira e molla fatto di crisi e ritorni.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Virzì ha parlato del loro primo incontro, avvenuto al provino per Tutta la vita davanti. “Era il 2007, due anni dopo ci siamo sposati ma nel mezzo non si può dire che siamo stati proprio fidanzati”, ha confessato. Due anni dopo sono diventati ufficialmente marito e moglie, ma il matrimonio arrivò per un motivo ben preciso. “L’ho sposata forse per un gesto romanticamente guascone: la volevo per il ruolo della Sandrelli da giovane ne La Prima Cosa Bella, lei non voleva più vedermi e allora le ho proposto di diventare mia moglie”.

Lui la voleva a tutti i costi per quel ruolo, cucito su di lei, ma l’attrice era sparita dalla sua vita: “Una sua amica mi consigliò: ‘Accetterà di lavorare con te solo se la sposi’. E così convolammo”. La loro storia è andata avanti per tanti anni, ma poi è finita, come lui stesso ha ammesso “per quelle stesse diversità che ci avevano avvicinato e poi legato. A volte con lei ero il maestrino palloso, il Furio di Carlo Verdone”.

Nonostante la separazione sia stata tutt’altro che pacifica – si è parlato di liti furiose in cui sono volati insulti e offese, ma anche piatti e bicchieri – Virzì continua ad avere parole d’affetto per l’ex moglie. “Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato, che sono certo presto ci metteremo alle spalle. Abbiamo fatto due figli meravigliosi, oltre a film per me memorabili. Non posso che dar valore alle cose belle della nostra storia”.

Il nuovo amore di Paolo Virzì

Oggi il regista si è lasciato alle spalle la tormentata storia d’amore con Micaela Ramazzotti, anche se i due stanno cercando di costruire un rapporto nuovo per essere genitori migliori. Nel frattempo la vita va avanti, e mentre l’attrice ha ritrovato la felicità al fianco del personal trainer Claudio Pallitto – con il quale vorrebbe convolare a nozze – anche Virzì ha trovato di nuovo l’amore con Susanna Paratore, autrice televisiva e sceneggiatrice.

“Tra Susi e me c’è tenerezza e allegria. Ci siamo conosciuti in un momento complicato per entrambi: io con i miei problemi di padre legati alla separazione, lei incinta di un compagno che se n’era andato. Mi è stata subito molto simpatica”, ha raccontato al Corriere. “Ho ritrovato con lei un po’ di spensieratezza, la voglia di disegnare, di suonare la chitarra e di mettere il naso fuori casa”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!