Micaela Ramazzotti, matrimonio finito (di nuovo): “Virzì ha lasciato la casa”

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati, almeno secondo un’indiscrezione che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Il loro matrimonio, durato ben 14 anni, sembra ormai giunto al capolinea e, a dirla tutta, la notizia non ha stupito. A fasi alterne si è vociferato di crisi (o presunte tali) tra l’attrice e il regista, per un periodo avevano persino deciso di vivere separati ma adesso pare che le voci siano diventate realtà.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, matrimonio in crisi

Quella tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è una delle storie d’amore più belle del nostro cinema. Un incontro fatale, quella sliding door di cui lei stessa aveva parlato in un’intervista al settimanale Oggi lo scorso ottobre: l’episodio che le aveva cambiato per sempre la vita. Perché in fondo è così: talvolta il destino ci riserva delle sorprese inaspettate e, quando perdiamo ogni speranza o viviamo un periodo buio, fatto di dubbi e incertezze (soprattutto su noi stesse), può arrivare la persona pronta a ribaltare ogni nostra convinzione.

Era stato così per l’attrice che nel suo Paolo ha trovato non solo un mentore nel lavoro, ma anche la persona con cui condividere la vita. Il matrimonio è arrivato presto, ormai 14 anni or sono, e non sono mancati i momenti difficili. Del resto capita in tutte le coppie che si senta l’esigenza di allontanarsi: separarsi talvolta è necessario per resettare tutto, rivalutare le proprie priorità e sì, anche rendersi conto di quanto la persona al nostro fianco sia realmente importante. E nel migliore dei casi, poi, tutto si risolve.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati (di nuovo)

Dopo la fatidica crisi del 2018, sembrava che tra Micaela Ramazzotti e il marito fosse tornato definitivamente il sereno ma adesso una nuova indiscrezione getta un’ombra sul loro matrimonio. A riportarlo in esclusiva è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato degli scatti “rubati” che confermerebbero la rottura definitiva tra i due.

“Già nel 2018 il regista e la moglie attrice avevano annunciato la fine del matrimonio – si legge nel post condiviso dal settimanale in anteprima su Instagram -, ma dopo alcuni mesi la crisi era rientrata ed erano tornati insieme. Ora però le foto che trovate in esclusiva solo sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana confermerebbero la nuova rottura: Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli [Anna e Jacopo, ndr]”.

L’indiscrezione resta tale finché non arriva una conferma dai diretti interessati, ovviamente, ma conoscendo la coppia – mai troppo avvezza alle confessioni sulla propria vita privata – è probabile che non arrivi alcun messaggio o comunicazione in merito. È una certezza, però, che anche una fonte molto vicina al regista abbia confermato le voci, seppur indirettamente: “Non è la prima volta, ciclicamente è capitato che si allontanassero. Bisogna vedere se questa sarò la definitiva“.

Una conferma che lascia accesa la speranza. Intanto riecheggiano nelle nostre menti le parole che la bellissima Micaela aveva dedicato al marito, appena qualche mese fa: “Paolo è la fortuna della mia vita: mi sento una donna amata”. Noi facciamo il tifo per loro.