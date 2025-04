Fonte: IPA Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Dopo la burrascosa fine del matrimonio con il regista Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti parla per la prima volta del suo nuovo amore, il personal trainer Claudio Pallitto. Con lui, dichiara, “non è mai stata così felice” e adesso sogna le seconde nozze, nonostante la gogna mediatica di cui la sua storia è stata vittima.

Micaela Ramazzotti, la storia d’amore con Claudio Pallitto

Nonostante la loro storia sia viva ormai da un paio d’anni, intervistata da Vanity Fair, è la prima volta che Micaela Ramazzotti parla apertamente dell’amore per Claudio Pallitto, personal trainer tra i protagonisti del reality Tamarreide. Il primo incontro è avvenuto nel 2022, lui si era candidato per una piccola parte per il primo film da regista di lei, Felicità. Micaela non lo scelse, ma lo assunse come personal trainer. All’epoca era sposata, ma continuò ad allenarsi anche dopo il divorzio: “A un certo punto, ho capito che, se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo”.

Ben lontano dall’ambiente del cinema e della Roma bene in cui Micaela si ritrovò dopo il successo sullo schermo, Claudio la colpì perché “generoso, fedele e un grandissimo padre”. Nonostante la stampa, a causa del reality Tamarreide e di alcune frequentazioni legate all’estrema destra, lo raccontò come “l’orco tatuato, solo muscoli e niente cervello”. Attacchi crudeli, che hanno causato grande sofferenza in famiglia. Tutto superato, però, adesso Claudio, i suoi figli e quelli di Micaela sono una grande, affiatata, famiglia. “La casa scoppia” dice l’attrice regista, di un amore che lei spesso condivide sui propri social: “Non bisogna vergognarsi dell’amore, non bisogna sentirsi stupidi o patetici perché si ama”.

La stoccata all’ex marito Paolo Virzì

Sbottonandosi come mai prima, Ramazzotti dichiara che vorrebbe sposare Claudio, perché è lui “l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore”. Parlare di primo amore, per una donna divorziata, non può che leggersi come una chiara frecciata all’ex marito. Per l’ex marito Paolo Virzì, l’attrice ha parole glaciali, lo descrive solo come la persona che le ha “dato due figli meravigliosi” e con cui, oggi, i rapporti sono “quelli di una classica coppia separata con figli”.

Le coppie classiche, però, di solito non finiscono sulle prime pagine di tutti i giornali a causa di una litigata. La scenata fuori dal ristorante di Roma, cui è seguita una querela in seguito ritirata, sarebbe stata tuttavia montata ad arte dai media. “Io so quello che è successo per davvero. – afferma a Vanity la regista – Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli”. La fine di un matrimonio è un fallimento, “bisogna nascere due volte per cancellare gli errori, ed è impossibile”. Oggi, però, Micaela ha “il cuore in pace” e il merito è dei due figli, Jacopo e Anna, di 15 e 12 anni, “sono fiera della loro educazione e gentilezza. E sono fortunata, perché mi lasciano entrare nel loro mondo”.