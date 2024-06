Fonte: IPA Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Ogni famiglia è infelice modo suo diceva Tolstoj. E alcune (ex) famiglie lo sono al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ha fatto scalpore l’accesa lite in pubblico tra il regista Paolo Virzì e l’ex moglie, l’attrice Micaela Ramazzotti. A qualche ora di distanza, e dopo numerosissimi articoli a riguardo, arriva la dichiarazione del diritto interessato.

Paolo Virzì: “Micaela per me una donna importantissima”

Paolo Virzì è solito finire sui giornali per merito dei suoi film e non è avvezzo a sentir parlare di sé per la sua vita privata. Eppure, negli ultimi giorni si sono seguite le indiscrezioni sul rapporto con l’ex moglie, l’attrice e regista a sua volta Micaela Ramazzotti. Riguardo le notizie della lite avvenuta tra gli ex coniugi, Virzì ha ribadito: “Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso”.

Nella nota diffusa dalla sua avvocata Grazia Volo, il regista ha infine rivolto parole di stima a Ramazzotti: “Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente”.

La lite con Micaela Ramazzotti

È accaduta nella serata di lunedì 17 giugno la lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, all’interno di un ristorante del centro di Roma. Pare che i due si siano incontrati per caso, mentre lei era a cena con il nuovo compagno Claudio Pallitto e la figlia undicenne, e lui con il loro secondo figlio e la figlia maggiore, nata da una precedente relazione.

A pasto concluso i due avrebbero iniziato a parlare di divorzio e la situazione si è scaldata, al punto che, ha raccontato una testimone “sono volati piatti, posate e sedie”. I proprietari del locale hanno provato a calmare le acque ma, fallito ogni tentativo, si sono visti costretti a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto anche un’ambulanza, arrivata per soccorrere la figlia di Virzì che pare abbia avuto un malore durante il parapiglia.

Il divorzio dopo 17 anni di amore

La scintilla tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si accese sul set di Tutta la vita davanti, era il 2007. Il 17 gennaio 2009, il matrimonio a Livorno, città natale di lui, nel giorno del compleanno di lei. Nel 2010 è nato Jacopo, il loro primo figlio, seguito da Anna tre anni dopo. Virzì e Ramazzotti sono stati una coppia affiatata tanto nel privato quando professionalmente: assieme hanno girato altri tre film – di cui uno è valso all’attrice il primo David di Donatello come miglior attrice protagonista.

A fine 2018, la coppia – che aveva mantenuto sempre massimo riserbo sul proprio privato – ha annunciato l’intenzione di separarsi. Si diceva che la scelta fosse stata di lei, che lui poi si sarebbe fatto trovare sotto casa in lacrime chiedendo una seconda chance. Tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma, a quanto pare, servirà ancora del tempo per ristabilire la serenità in famiglia.