Micaela Ramazzotti, dopo Paolo Virzì la nuova fiamma è il personal trainer

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Per Micaela Ramazzotti, è tempo di guardare avanti. Di pensare al suo futuro, dopo la fine del matrimonio con Paolo Virzì. Stando alle ultime indiscrezioni, al suo fianco ci sarebbe una nuova fiamma. Chi è lui? Un personal trainer, il cui volto non ci è in realtà del tutto nuovo, perché si tratterebbe di Claudio Pallitto, che ha partecipato al docu-reality Tamarreide nel 2011.

Chi è la nuova fiamma di Micaela Ramazzotti

Un amore finisce, un altro inizia, almeno secondo le indiscrezioni. Ormai, la storia tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è archiviata: fa parte di un passato pieno d’amore, che la coppia ha coltivato per anni. A riportare la fin del loro matrimonio è stato Diva e Donna: separati per la prima volta nel 2018, la coppia ha scelto di riprovarci, per poi separarsi ufficialmente nel 2023.

Adesso, però, al fianco della Ramazzotti ci sarebbe un altro uomo: segno che è pronta per andare avanti, ricominciare e scrivere nuove pagine del libro della sua vita. La notizia del flirt è stata lanciata da Dagospia, e questo si preannuncia come il gossip dell’estate. In realtà, l’attrice è da sempre piuttosto riservata, quindi non è facile dare conferme, ma qualche indizio sui social, in effetti, c’è.

Lui si chiama Claudio Pallitto, e il suo nome, così come il suo volto, non ci è del tutto nuovo, dal momento in cui ha partecipato al docu-reality Tamarreide. In realtà, ha anche preso parte, in veste di comparsa, nel film Siccità. Secondo Dagospia, però, sarebbe più di un flirt, in quanto la Ramazzotti e Pallitto sarebbero già una coppia.

Per lei, Pallitto avrebbe “perso la testa“, tanto da “aver mollato la compagna estetista e due figlie“. Le foto condivise dalla Ramazzotti sui social, poi, in qualche modo vanno a confermare la notizia. I “movimenti social”, tra un like e un cuore, si sa, possono essere interpretati in un unico modo al giorno d’oggi: come la volontà di non nascondersi, ma, anzi, in qualche modo alimentare la liaison.

La fine dell’amore tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono conosciuti nel 2007 sul set del film Tutta la vita davanti. La loro storia ci è stata narrata come il più classico dei colpi di fulmine: la coppia, in effetti, ha scelto di sposarsi nel 2009, a Livorno. L’idillio è durato per quasi dieci anni. La nascita dei figli – Jacopo e Anna – poi la crisi nel 2018: la separazione difficile, e la voglia di riprovarci nel 2019. Perché a un amore, alla fine, non si può dire addio così in fretta.

Il loro tentativo si è consumato tuttavia nel 2023, quando è arrivata la conferma della separazione. Anche Pallitto ha scelto di separarsi dalla compagna, proprio per la Ramazzotti, secondo le indiscrezioni. Sempre stando alle voci, sognerebbe il cinema e potrebbe avere una parte nel film Felicità, che è in lavorazione e la cui regia è proprio dell’attrice. Questa è la famosa “volta buona”? Di certo, la Ramazzotti sta voltando pagina, aprendo le porte del proprio cuore. E chissà cosa riserverà il domani a questa nuova (forse) coppia.