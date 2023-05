Beppe Convertini con la “faccia distrutta”: la foto e le sue parole dopo l’incidente

Fonte: IPA Beppe Conertini, le sue parole e le foto dopo l'incidente

Un lungo post accompagnato da uno scatto che lo ritrae in un letto di ospedale: Beppe Convertini è stato coinvolto in un incidente stradale e ha deciso di aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Parole che rivelano che in queste settimane si è comunque dato da fare al lavoro con la “faccia distrutta”, ma ora ha dovuto sottoporsi a un intervento e si trova da due giorni in ospedale. Le foto, del resto, lo dimostrano: l’attore e conduttore è ritratto steso in un letto con il naso fasciato.

Beppe Convertini parla dell’incidente e rivela come sta

Un lungo post su Instagram, accompagnato da due foto che lo ritraggono steso in un letto di ospedale: Beppe Convertini ha voluto aggiornare i tanti fan che lo seguono sui social per raccontare cosa gli è accaduto e come sta adesso. Infatti, come spiega lui stesso, si è ritrovato coinvolto in un incidente stradale e, nonostante abbia continuato a lavorare, ora si è dovuto sottoporre a un intervento.

“Buongiorno amiche e amici, come va? – si legge nella didascalia a corredo di due immagini che ritraggono l’attore e conduttore – Io purtroppo sono in ospedale da due giorni… Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada…”. Poi ha voluto proseguire ringraziando il medico che si è preso cura di lui e lo staff dell’ospedale in cui si trova ricoverato, ovvero il San Filippo Neri a Roma, perché come lui stesso ha spiegato grazie a loro: “Il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!”

Beppe Convertini, cosa ha fatto dopo l’incidente e le sue parole di gratitudine

Dalle parole condivise da Beppe Convertini emerge che l’incidente è avvenuto qualche tempo fa e che lui ha proseguito con gli impegni professionali: “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia… i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto appunto il senso del dovere”.

E poi ha aggiunto: “Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde la domenica su Rai Uno, uno spot e tanti altri lavori… ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato”. Parole dalle quali emerge il suo stato di salute, ma anche il profondo senso del dovere che gli ha permesso di portare a termine gli impegni che si era prefissato.

Beppe Convertini, che è amatissimo dal pubblico e ha condotto diverse trasmissioni televisive come – ad esempio – C’è tempo per con Anna Falchi – ha voluto concludere il suo messaggio con un pensiero rivolto a tutte le persone che si trovano per qualche ragione ricoverate: “In ospedale si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto… – si legge – almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso… la terapia più importante assieme alla preghiera!”.

Tantissimi i commenti di profondo affetto che gli sono stati rivolti dai follower, ma anche da numerosi personaggi dello spettacolo che gli hanno voluto far sentire la loro vicinanza e comprensione.