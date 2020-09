Anna Falchi e Beppe Convertini, chiude in anticipo C’è Tempo per

editato in: da

Chiude C’è Tempo per, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Lo show Rai termina con una settimana di anticipo, al suo posto verranno trasmesse le repliche di Linea Verde con Federico Quaranta, mentre da lunedì 28 settembre è previsto il grande ritorno di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno.

A margine della conferenza stampa di Tale e Quale Show, Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha spiegato i motivi di questa scelta: “Li chiudo venerdì solo per un discorso funzionale, non perché siano crollati gli ascolti – ha detto -. Anzi, vi preciso che hanno fatto in quella fascia estiva un ascolto maggiore a quello che c’era stato negli anni scorsi. Domenica Beppe Convertini riparte con Linea Verde e io non posso anche nella terza settimana di attesa di Antonella tenere in piedi il programma. È solo questo il motivo e mi dispiacerebbe per Beppe, Anna e per tutto il gruppo di lavoro se venisse vissuto come una chiusura da parte mia”.

Dopo settimane di interviste e intrattenimento dunque, Anna Falchi e Beppe Convertini passano il testimone ad Antonella Clerici. Ormai è tutto pronto per l’inizio di È sempre mezzogiorno, l’attesissima trasmissione che andrà in onda alle 12 e che arriva in tv dopo la chiusura de La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Il programma parlerà di cucina e non solo. Ci saranno anche attualità e spazio a giochi telefonici che scandiranno i tempi della trasmissione, pronta a regalare molte sorprese. Nel cast, secondo le prime anticipazioni, ci saranno alcuni volti nuovi, ma anche ex star de La Prova del Cuoco.

Dalla nutrizionista Evelina Flachi, agli chef Daniele Persegani e Francesca Marsetti, sino a Lorenzo Biagiarelli, Andrea Mainardi, Francesco Mazzei e Antonella Ricci. Fra sperimentazione e voglia di giocare con la cucina, Antonella Clerici lavorerà anche con Renatone, Sergio Barzetti e Mauro Improta. Nel casto inoltre figurano il panificatore Fulvio Marino, il decanter Andrea Amadei, Diego Rossi e Luca Montersino. Non resta che attendere la prima puntata di È sempre mezzogiorno per scoprire davvero come sarà e vedere all’opera Antonella Clerici che, ancora una volta, si è dimostrata una professionista pronta a rischiare e sperimentare.