La Ruota della Fortuna non si ferma e raddoppia in prima serata, il piano di Mediaset per l’autunno 2026

"La Ruota della Fortuna" è uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Canale 5 e, dopo una stagione da record, si prepara a conquistare anche la prima serata

IPA Gerry Scotti, conduttore de La ruota della fortuna

La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti e, dopo un anno intero senza fermarsi, non sembra avere intenzione di lasciare spazio alla concorrenza. Il programma condotto da Gerry Scotti è diventato un’abitudine quotidiana per milioni di spettatori, con numeri che hanno premiato il ritorno del celebre gioco a premi. Il successo è tale che Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento: nell’autunno 2026 il pubblico potrà vedere lo show anche in prima serata.

“La Ruota della Fortuna” sbarca in prima serata

L’appuntamento da segnare sul calendario è giovedì 20 novembre, quando La Ruota della Fortuna arriverà in prima serata con uno speciale dedicato ai “Campioni“. A sfidarsi saranno i nove concorrenti che nel corso di questa stagione hanno conquistato i montepremi più alti, tornando nello studio del programma per una nuova gara.

Sarà una serata speciale per celebrare i volti che hanno lasciato il segno nel corso di questo primo anno di messa in onda e per riportare sul piccolo schermo alcuni dei momenti più emozionanti vissuti dai concorrenti. La formula resterà quella che ha conquistato il pubblico ogni sera, ma con un appuntamento più lungo e pensato per la fascia serale.

La scelta di portarlo in prima serata conferma quanto il programma sia riuscito a entrare nelle abitudini degli spettatori. Un ritorno che punta anche sull’effetto nostalgia, visto che il quiz è uno dei titoli storici della televisione italiana.

I segreti del successo della Ruota di Gerry

Il successo della trasmissione nasce dalla capacità di unire semplicità e coinvolgimento. La Ruota della Fortuna non richiede particolari conoscenze per essere seguita e permette a chi guarda da casa di giocare insieme ai concorrenti, cercando di indovinare frasi e parole prima dei protagonisti in studio.

Sicuramente alla base del grande riscontro di pubblico ottenuto dal game show c’è la conduzione di Gerry Scotti. Il conduttore ha riportato nel programma il suo stile rassicurante e ironico, creando un rapporto diretto con i concorrenti e con gli spettatori. Al suo fianco c’è Samira Lui, ormai diventata una presenza importante nel meccanismo della trasmissione.

La complicità tra Gerry e Samira è un ingrediente fondamentale del programma, determinante rispetto all’affetto dimostrato da chi lo segue ogni sera da casa. La loro intesa, fatta di battute e momenti spontanei, accompagna il gioco senza togliere spazio ai concorrenti, veri protagonisti della puntata.

Gerry Scotti non teme la concorrenza

Da quando è tornato in un anno fa, La Ruota della Fortuna si è conquistato la vetta della classifica nella sfida nell’access prime time, una delle fasce più combattute della televisione italiana. Il programma ha dovuto confrontarsi con Affari Tuoi di Stefano De Martino, che in questo periodo è in pausa estiva ed è stato sostituito su Rai 1 da L’Eredità Summer di Marco Liorni.

Nonostante la concorrenza, Gerry Scotti continua a portare a casa ottimi risultati, e Mediaset cerca di valorizzarlo al meglio. Lo speciale in prima serata sarà quindi un’occasione per capire se il pubblico che segue ogni sera la trasmissione sarà pronto a ritrovarla anche in una nuova collocazione.

Il rischio, come accade con tutti i programmi molto presenti in palinsesto, è quello di un possibile eccesso di esposizione. Dopo un anno di appuntamenti quotidiani, il raddoppio potrebbe essere una nuova occasione di successo, ma anche una sfida per mantenere intatto l’entusiasmo degli spettatori.