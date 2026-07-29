La Ruota della Fortuna, puntata speciale per i 70 anni di Gerry Scotti: ecco quando

Gli attesissimi 70 anni di Gerry Scotti stanno per arrivare e Mediaset ha in programma una festa speciale a La Ruota della Fortuna per il suo conduttore di punta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Gerry Scotti

C’è un compleanno che “rischia” di diventare un vero e proprio evento in tv. Gerry Scotti spegnerà 70 candeline venerdì 7 agosto 2026 e, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando a una puntata speciale de La Ruota della Fortuna per festeggiarlo in grande stile.

Una scelta che non sorprende più di tanto. Il quiz è diventato il simbolo della sua “rinascita” televisiva, con ascolti solidi e un entusiasmo che ha rimesso in pausa qualsiasi voce su un possibile addio. L’idea è quella di mandare in onda lo speciale proprio a ridosso del compleanno, con il 7 agosto come data più probabile. Per ora, però, da Canale 5 tutto resta ancora ufficioso. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata?

La Ruota della Fortuna e i primi 70 anni di Gerry Scotti

Più che una semplice ricorrenza, quella di Gerry Scotti si prepara a essere una celebrazione della sua lunga storia in televisione. Il conduttore ha attraversato generazioni, mode e cambiamenti di palinsesto senza perdere quel tono familiare che lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili del piccolo schermo.

Oggi arriva ai 70 anni con un programma forte che lo ha rimesso al centro della sfida serale. L’access ormai è cosa sua e il testa a testa con Stefano De Martino si è svolto per tutto l’anno e ora sta a L’Eredità di Marco Liorni provare a tenergli testa.

La Ruota della Fortuna ha trovato una nuova identità, più veloce e spettacolare, ma continua a poggiare sulla naturalezza del suo padrone di casa. Scotti alterna battute, momenti di emozione e complicità con i concorrenti, dando al gioco un’atmosfera leggera e rassicurante.

Lo speciale potrebbe quindi intrecciare la gara con immagini del passato, messaggi di auguri e qualche sorpresa in studio. Non è difficile immaginare infatti l’arrivo di amici, colleghi e volti che hanno condiviso con lui programmi e momenti importanti. Mediaset, però, mantiene ancora il massimo riserbo sul contenuto della puntata e a noi non resta che speculare.

Lo special potrebbe allungarsi alla prima serata?

Uno degli interrogativi riguarda la durata dell’appuntamento. Il programma potrebbe rimanere nella sua fascia abituale oppure conquistare uno spazio più ampio, trasformandosi in uno show celebrativo capace di accompagnare il pubblico fino alla prima serata.

La seconda possibilità appare plausibile, soprattutto considerando la risposta ottenuta dalle puntate-evento già proposte da Canale 5. E gli ascolti hanno dimostrato a più riprese che il pubblico è disposto a restare davanti alla Ruota anche oltre il consueto orario, attratto dalle partite, dalle vincite e dall’intesa tra Gerry Scotti e Samira Lui.

Proprio Samira dovrebbe avere un ruolo centrale nei festeggiamenti. Negli ultimi mesi la showgirl ha consolidato il suo spazio nel programma, diventando molto più di una semplice presenza al fianco del conduttore. La loro sintonia è ormai uno degli ingredienti del successo del quiz.

Il ritiro di Gerry Scotti può attendere

Negli anni Gerry Scotti ha più volte indicato i 70 anni come una possibile soglia per lasciare la televisione. Il traguardo, però, arriva mentre la sua carriera vive una nuova accelerazione. Pensare a un addio immediato sembra quindi difficile.

La puntata speciale de La Ruota della Fortuna potrebbe diventare il modo migliore per raccontare questo paradosso: un conduttore che raggiunge un’età simbolica proprio quando il pubblico lo ha riscoperto più presente e competitivo che mai. Ora resta soltanto da capire quale sorpresa Mediaset abbia deciso di regalargli e se il compleanno verrà festeggiato esattamente il 7 agosto.