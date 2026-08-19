Ascolti tv 18 agosto, bene Yoga Radio Estate. E La Ruota della Fortuna è imbattibile

Serata in musica quella del 18 agosto in televisione, tra grandi spettacoli e film per tutta la famiglia: chi ha vinto la gara degli ascolti

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Ufficio Stampa Mediaset Yoga Radio Estate con Noemi ed Enrico Papi

Martedì 18 agosto la programmazione televisiva estiva ha proseguito all’insegna di film, documentari, divulgazione e musica. Rai e Mediaset hanno proposto una serata pensata per accompagnare il pubblico nel pieno dell’estate, alternando prime visioni, repliche e appuntamenti già collaudati.

Su Rai 1 è andato in onda Emma e il giaguaro nero, film del 2024 rivolto soprattutto al pubblico delle famiglie. Al centro della storia è stata raccontata un’avventura ambientata nella foresta amazzonica, che ha affrontato anche temi di grande attualità come il bracconaggio, la deforestazione e la tutela dell’ambiente.

Rai 2 ha proposto invece Palermo-Milano solo andata, film del 1995 con Raoul Bova, mentre su Rai 3 è andato in onda Io, noi e Gaber, il documentario del 2023 diretto da Riccardo Milani e dedicato alla figura e all’eredità artistica di Giorgio Gaber.

Sul fronte Mediaset, Rete 4 ha puntato sulla divulgazione con Le grandi domande di Freedom. Alla guida del programma come sempre Roberto Giacobbo, che ha accompagnato il pubblico attraverso storia, geografia, scienza e curiosità, seguendo il format che ha fatto della scoperta e del mistero i suoi elementi distintivi.

Canale 5 ha scelto invece il cinema per famiglie con Il mio amico Tempesta, adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Christophe Donner. Una storia che ha messo al centro il rapporto tra un ragazzo e un cavallo, tra avventura, emozioni e legame con la natura.

Su Italia 1, infine, è tornato l’appuntamento con Yoga Radio Estate, la kermesse musicale condotta da Noemi ed Enrico Papi. Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti della musica italiana, per una serata che ha puntato sulle performance live e sull’intrattenimento estivo.

Ascolti tv del 18 agosto: i dati della prima serata

La sfida degli ascolti tv di martedì 18 agosto 2026 premia Canale 5, che conquista la prima serata con Il mio amico Tempesta. Il film raccoglie 1.721.000 spettatori, pari al 15,7% di share, e supera la proposta di Rai 1. Sul primo canale Rai, Emma e il giaguaro nero interessa 1.497.000 spettatori, con uno share del 12,8%. Il film dedicato al pubblico familiare si piazza così al secondo posto della serata. Sul podio degli ascolti c’è anche Italia 1, dove Yoga Radio Estate coinvolge 839.000 spettatori, raggiungendo il 7,9% di share. Un risultato in crescita rispetto alle puntate precedenti.

Su Rai2, Palermo Milano-Solo andata intrattiene 617.000 spettatori, pari al 4,9%, mentre su Rai3 Io, noi e Gaber totalizza 562.000 spettatori con il 4,7%. Su La7, Tre manifesti a Ebbing, Missouri raggiunge 420.000 spettatori, pari al 3,8% di share. Il Nove propone invece Alessandro Siani – Off Line, che raduna 412.000 spettatori con il 3,4%. Su Rete4, Le Grandi Domande di Freedom totalizza 349.000 spettatori, pari al 3,4%, mentre su Tv8 Spectre ottiene 319.000 spettatori, con uno share del 3%.

Access Prime Time, i dati del 18 agosto

La sfida degli ascolti nell’access prime time vede ancora una volta Canale 5 in testa. La Ruota della Fortuna conquista infatti 4.196.000 spettatori, pari al 28,7% di share, confermandosi il programma più seguito della fascia. Prima del game show, Gira La Ruota della Fortuna raccoglie 3.200.000 spettatori, raggiungendo il 22,5% di share e preparando il terreno al risultato della puntata principale.

Su Rai 1, L’Eredità Summer totalizza 2.197.000 spettatori, con uno share del 15%. Il programma condotto da Marco Liorni non riesce proprio ad avere la meglio su Gerry Scotti e Samira Lui.

Buon risultato anche per La7, dove In Onda conquista 1.186.000 spettatori, pari all’8% di share. Su Italia 1, invece, N.C.I.S.-Unità Anticrimine raduna 831.000 spettatori, con il 5,8%. Su Rete4, 4 di Sera News raggiunge 725.000 spettatori nella prima parte, con il 5,1% di share, mentre la seconda parte registra 560.000 spettatori e il 3,8%.

Più contenuti i risultati delle altre reti. Su Rai2, TG2 Post viene scelto da 548.000 spettatori, pari al 3,7%. Su Tv8, 4 Ristoranti arriva a 491.000 spettatori, con il 3,4%, mentre sul Nove Cash or Trash-Chi Offre di Più? raccoglie 460.000 spettatori, pari al 3,2%. Su Rai 3, infine, la replica di Via dei Matti n° 0 appassiona 317.000 spettatori, fermandosi al 2,2% di share.

Preserale, gli ascolti del 18 agosto 2026

Nel preserale di martedì 18 agosto Reazione a Catena è leader. Il quiz condotto da Pino Insegno raccoglie 2.654.000 spettatori, pari al 22% di share, dopo i 1.807.000 spettatori (18,8%) ottenuti da Reazione a Catena-L’Intesa Vincente.

Su Canale 5, The Wall si ferma a 1.629.000 spettatori, con il 14,7% di share, preceduto da The Wall-I Protagonisti, che registra 1.383.000 spettatori e il 15,3%.

Buon risultato per i TGR su Rai3, che tengono informati 1.651.000 spettatori, pari al 13,4% di share. A seguire, Blob raggiunge 674.000 spettatori (5%). Su Rete 4, La Promessa intrattiene 868.000 spettatori, pari al 6,6%, mentre 10 Minuti registra 645.000 spettatori (5,5%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera, seguito da 331.000 spettatori (3,7%), Blue Bloods raccoglie 273.000 spettatori (2,6%) nel primo episodio e 455.000 spettatori (3,5%) nel secondo.

Su Italia 1, Studio Aperto Mag registra 290.000 spettatori (2,9%), mentre C.S.I.-Scena del Crimine raggiunge 355.000 spettatori, pari al 2,8%.

Più contenuti i risultati delle altre reti: su Tv8 4 Hotel conquista 215.000 spettatori (1,8%), mentre sul Nove Little Big Italy raccoglie 208.000 spettatori (2,4%) e Cash or Trash-Chi Offre di Più? arriva a 315.000 spettatori, con il 2,4% di share.