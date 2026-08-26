Ascolti tv del 25 agosto, Yoga Radio Estate battuto da Nata per te

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Noemi

Serata con un palinsesto variegato quella di martedì 25 agosto: Yoga Radio Estate ha salutato il pubblico di Italia1 con l’ultimo appuntamento della bella stagione, con i tormentoni più amati e la conduzione di Enrico Papi e Noemi. Una serata con grandi artisti e le hit del momento, che ha raccolto gli spettatori davanti al piccolo schermo.

E mentre lo show andava in onda, sulle altre reti film, serie e programmi di intrattenimento trovavano spazio in prima serata: a conquistare il pubblico su Canale5 Nata per te, tratto da una storia vera, quella di Alba, bambina con sindrome di Down adottata dal single Luca. Su Rai1 era in programma Lassie torna a casa, film del 2020 ispirato alla storia del celebre cane, mentre su Rai2 c’era il thriller Angeli e demoni, con Tom Hanks ed Ewan McGregor, basato sul noto libro di Dan Brown.

Su Rai3 era in programma il documentario Pooh. Un attimo ancora, e su Rete4 l’appuntamento era con Le grandi domande di Freedom, trasmissione condotta da Roberto Giacobbo: ecco tutti i dati della serata.

Ascolti del 25 agosto, prima serata: vince Nata per te

Nella serata di martedì 25 agosto su Rai1 Lassie torna a casa interessa 1.345.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 Nata per te conquista 1.624.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Angeli e demoni intrattiene 926.000 spettatori pari al 7.5%.

Convince poco su Italia1 l’ultimo appuntamento con Yoga Radio Estate, che tiene davanti al video 806.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Pooh. Un Attimo Ancora segna 805.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza 425.000 spettatori (3.9%).

Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 838.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 340.000 spettatori (3.2%), mentre sul Nove Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone raduna 510.000 spettatori con il 4.3%.

Access Prime Time, i dati del 25 agosto

Su Rai1 l’appuntamento con L’Eredità Summer totalizza 2.352.000 spettatori (14.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.644.000 – 23.5%), la puntata de La Ruota della Fortuna raccoglie 4.532.000 spettatori pari al 28.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.054.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.017.000 spettatori (6.4%).

Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 745.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 503.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte, mentre su La7 In Onda conquista 1.228.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 452.000 spettatori e il 2.9% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 482.000 spettatori con il 3.1%.

Preserale, dati del 25 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.055.000 spettatori pari al 21.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.071.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.156.000 spettatori (13.3%), mentre The Wall convince 1.632.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (357.000 – 4.3%), Blue Bloods è seguito da 378.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 530.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 361.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 598.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.919.000 spettatori (15.3%), a seguire Blob segna 724.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 614.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 698.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 819.000 spettatori (5.9%).

Su La7 Grantchester raduna 108.000 spettatori pari all’1.3% nel primo episodio e 108.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel conquista 226.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (249.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 363.000 spettatori con il 2.7%.