Yoga Radio Estate, pagelle 18 agosto: Anna infrange le regole (7), Cristina D’Avena batte Noemi (9)

Al Yoga Radio Estate, Anna infrange le regole per amore dei fan e Cristina D'Avena è straordinaria con le sigle dei cartoni.

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Yoga Radio Estate, pagelle 18 agosto: Anna infrange le regole (7), Cristina D’Avena batte Noemi (9)
IPA
Noemi

Yoga Radio Estate 2026 torna in onda su Italia 1 con una nuova puntata il 18 agosto 2026 fra canzoni emozionanti e tormentoni estivi. Lo spettacolo, organizzato da Radio Bruno, porta sul palco gli artisti protagonisti dell’estate con la conduzione di Noemi ed Enrico Papi, affiancati da Enzo Ferrari, speaker della celebre radio.

Se quest’ultimo è un professionista consumato, da anni in tv, per Noemi il programma rappresenta un debutto come conduttrice. Un ruolo che la cantante ha saputo fare suo diventando, una puntata dopo l’altra, sempre più brava.

L’evento è stato prodotto e ideato da Radio Bruno e racconta l’estate con le sue hit, i cantanti nazionali e internazionali protagonisti, con le loro canzoni, delle classifiche in radio e non solo. Quest’anno le tappe sono state Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Il 18 agosto in televisione è arrivato il mega concerto registrato a Reggio Emilia, per la precisione a Piazza della Vittoria. Come sempre le puntate saranno disponibili on demand su Mediaset Infinity per la visione.

Anna Pepe è esplosiva e infrange le regole. Voto: 7

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