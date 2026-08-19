Yoga Radio Estate, pagelle 18 agosto: Anna infrange le regole (7), Cristina D’Avena batte Noemi (9)

L’evento è stato prodotto e ideato da Radio Bruno e racconta l’estate con le sue hit , i cantanti nazionali e internazionali protagonisti, con le loro canzoni, delle classifiche in radio e non solo. Quest’anno le tappe sono state Riccione, Reggio Emilia, Piacenza e Carpi. Il 18 agosto in televisione è arrivato il mega concerto registrato a Reggio Emilia, per la precisione a Piazza della Vittoria. Come sempre le puntate saranno disponibili on demand su Mediaset Infinity per la visione.

Travolgente ed esplosiva, Anna Pepe, ancora una volta ha conquistato lo Yoga Radio Estate 2026. Look da vera baddie ed energia, la cantante ha conquistato la scena, arrivando persino a cantare senza musica, insieme ai suoi fan. Un legame, quello con il pubblico, che Anna Pepe ha costruito nel corso degli anni e che l'hanno resa una vera regina per il suo fandom, pronto a sostenerla e a seguirla ovunque. Non a caso terminata la sua esibizione, Anna ha voluto fare uno strappo alla regola e salutare tutti i suoi fan, commossa e colpita dal loro sostegno. La baddie ne ha fatta di strada dal suo esordio e questo, ne siamo certi, sarà il suo anno. Che sia pronta per Sanremo 2027? Voto: 7

Marco Masini canta T'innamorerai ed è magia. Voto: 8

Canzoni straordinarie e una voce unica, Marco Masini sta recuperando lo spazio che si merita nella musica italiana, ma è ancora fin troppo sottovalutato. E a Yoga Radio Estate 2026 ci dimostra cosa sia la vera musica e quanto le canzoni ben scritte possano lasciare il segno. Sul palco canta T'innamorerai e Bella Stronza. Le canta con la sua voce inconfondibile, ma soprattutto accompagnato dal pubblico, parola dopo parola, creando una magia irripetibile. Voto: 8

Noemi lascia la conduzione e torna cantante (ma per poco). Voto: 9

Pantaloni dorati, top coordinato e camicia: Noemi ci aveva già conquistato a partire dal look, ma l'ha fatto ancora di più durante questa nuova puntata del Yoga Radio Estate 2026. Il passaggio da cantante a conduttrice non era scontato invece lei è riuscita a superare in modo brillante questa prova. Una puntata dopo l'altra Noemi ha abbandonato l'ansia iniziale e l'incertezza per diventare una presentatrice provetta. Merito, anche, di Enrico Papi, capace di mettere a suo agio l'artista e di lasciarle il giusto spazio. L'intesa che si è creata fra i due non è certo da sottovalutare e potrebbero formare una delle prossime coppie di conduttori della tv.

La conduzione è stata una vera e propria avventura per Noemi e una scommessa vinta, come ha raccontato lei stessa sui Instagram, ancora convalescente dopo la caduta dal palco qualche settimana fa. Questa nuova versione di Noemi ci piace e speriamo possa avere un futuro. E ci piace ancora di più la sua capacità di passare da presentatrice a cantante, salendo sul palco della trasmissione da lei condotta per cantare Tu cosa fai questa sera, la sua nuova hit. A presentarla proprio Papi che ha esordito dicendo: "Ora in attesa di vederla sul palco vi racconto un po' di gossip", scatenando la reazione dell'artista che è corsa a cantare. "No! No! Lascia perdere!", ha esclamato. Voto: 9

Cristina D'Avena canta le sigle dei cartoni e conquista tutti. Voto: 9

Cristina D'Avena è stata senza dubbio la regina di questa serata, riuscendo a rubare lo scettro a tutte le altre. La cantante a 62 anni è stupenda ed è approdata sul palco con un abito spettacolare, perfetto per esaltare la sua bellezza. A conquistare però è stata soprattutto la sua esibizione che ha portato al Yoga Radio Estate 2026 le sigle dei cartoni animati più amati.

Cristina ha scaldato il pubblico con One Piece, la sigla che ha accompagnato l'infanzia di tantissime persone che si sono appassionate alla storia dei pirati. Poco dopo è toccato ad un'altra hit che ha riacceso i ricordi del pubblico: Mila e Shiro, seguito dall'iconica Kiss Me Licia e dai I Puffi. Non sono poi mancate Doraemon e Occhi di gatto, canzoni che gli spettatori, a casa e in piazza, hanno cantato a squarciagola, ricordando parola per parola le sigle. Un momento decisamente epico. Voto: 9

Eddie Brock ironizza su Sanremo. Voto: 7

Il più simpatico della serata? Senza dubbio Eddie Brock che ha saputo dimostrare, ancora una volta, quanto nella vita non sia fondamentale arrivare primi per vincere. L'artista romano è arrivato sul palco dello Yoga Radio Estate 2026 presentando il suo brano Avvoltoi come quello "arrivato ultimo a Sanremo".

Ma come ben sappiamo non sono le classifiche del Festival a decretare o meno il successo di un brano. E così subito dopo la kermesse la sua canzone è diventata virale su Tik Tok e oggi tutti la conoscono. A cantarla a squarcia gola il pubblico presente all'evento che ha poi intonato un altro grande successo del cantante: Mica è te. Voto: 7

Elena D'Elia, l'emozione dopo Amici. Voto: 7

Che fine hanno fatto i ragazzi dell'ultima edizione di Amici? Una risposta ci è arrivata grazie alle puntate dello Yoga Radio Estate 2026 che ha avuto come ospiti proprio alcuni degli ex alunni della scuola di Maria De Filippi. Sul palco in questa puntata anche Elena D'Elia. La giovane artista ha cantato il suo singolo A parte me, stregando il pubblico con la sua eleganza e con una voce che non era passata inosservata durante il talent. Visibilmente emozionata, Elena ha raccontato a Enrico Papi quanto la sua vita sia cambiata dopo il successo di Amici. "Sto veramente vivendo un sogno - ha ammesso -. Un bellissimo sogno. La mia vita è cambiata in un attimo". Voto: 7