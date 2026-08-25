Yoga Radio Estate, ospiti e scaletta dell’ultima puntata

Enrico Papi e Noemi conducono l'ultima puntata di Yoga Radio Estate, fra canzoni, emozioni forti e tanti ospiti.

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IPA Noemi

Il 25 agosto va in scena l’ultima puntata di Yoga Radio Estate, lo show fatto di musica, grandi ospiti e hit dell’estate condotto da Enrico Papi e Noemi. Dopo aver girato alcune piazze italiane, il programma approderà a Carpi con una scaletta ricca di ospiti e canzoni tutte da cantare.

Yoga Radio Estate, gli ospiti e la scaletta del 25 agosto

Il format live realizzato da Radio Bruno è giunto alla sua ultima puntata. Il 25 agosto andrà in onda infatti l’ultimissimo appuntamento con il programma itinerante che ha fatta cantare e ballare alcune delle piazze più belle dell’Emilia Romagna. Dopo Riccione, Piacenza e Reggio Emilia, il programma approderà a Carpi, per la precisione a Piazza dei Martiri dove è stato allestito il palco della manifestazione.

A condurre la trasmissione una coppia inedita, che ha superato a pieni voti la prova: Enrico Papi e Noemi. Affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, impegnato a intervistare i cantanti e il pubblico, raccontando curiosità e momenti emozionanti in piazza.

Il programma, va specificato, è registrato. La prima puntata, per la precisione, era andata in onda poco dopo l’incidente di Noemi che, nel corso di un concerto a San Salvo, lo scorso 19 luglio 2026, era caduta dal palco, finendo in ospedale. Su Instagram la cantante si era mostrata sorridente, ma decisamente provata, raccontando di doversi prendere del tempo per riprendersi.

Oggi per fortuna Noemi sta bene ed è tornata a esibirsi sul palco, riprendendo il tour estivo che aveva interrotto per circa un mese. Il 16 agosto 2026 è tornata a cantare in un live, mostrandosi con le stampelle e dando prova di grande grinta e forza di volontà.

A Yoga Radio Estate, Noemi ha dato prova di essere non solo una brava cantante, ma anche un’ottima conduttrice, regalandoci una splendida evoluzione dalla prima alla quarta e ultima puntata. Un appuntamento dopo l’altro infatti la cantante è diventata sempre più sicura di sè, affiancando Enrico Papi nella conduzione con simpatia e tanta naturalezza. Fra i due artisti si è creata da subito un’ottima intesa che è diventata chiarissima anche sul palco.

“Ci ha fatto preoccupare molto – aveva confessato Papi, dopo la caduta di Noemi durante un concerto -. Per fortuna sta meglio e non ha mai perso il buon umore. Ci siamo scritti nei giorni scorsi e mi ha detto: ‘Pensa se fosse successo durante le nostre riprese! Avremmo fatto un botto di ascolti!’. Sono le conseguenze che si pagano nel mettere due romani veri come noi sullo stesso palco”.

La scaletta dell’ultima puntata di Radio Yoga Estate 2026

Arisa

Baby K

Benji e Fede

Elettra Lamborghini

Fabio Rovazzi

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Gaia

Lorenzo Salvetti

Merk & Kremont

Mr Rain

Nek

Paola Iezzi

Paolo Belli

Plasma

Ricchi e Poveri

Sarah Toscano

Dove e quando vedere Yoga Radio Estate

L’ultimissimo appuntamento con Yoga Radio Estate andrà in onda su Italia 1 il 25 agosto 2026 alle 21.20 circa. Chi non riuscirà a seguire la puntata in tv avrà la possibilità di vederla in streaming e on demand su Mediaset Infinity. La piattaforma consentirà infatti di recuperare, come sempre, le puntate del programma, con i momenti più coinvolgenti e le esibizioni dello show.